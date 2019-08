LE REAZIONI TREVISO «Allucinante», sbotta il governatore Luca Zaia;

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONITREVISO «Allucinante», sbotta il governatore Luca Zaia; «Queste sono le persone che mi denunciano, che augurano pallottole a un Ministro», rincara il sindaco Mario Conte; «Chi polemizza per zingaraccia non sa cosa significhi andare in luoghi dove stanziano certi nomadi», si unisce al coro Roberto Ciambetti, segretario della Lega provinciale. Mentre Silvia Rizzotto, capogruppo della Lista Zaia in Regione, è estremamente sintetica: «In galera». Sono tante le reazioni del giorno dopo. Il Carroccio, dai vertici ai semplici...