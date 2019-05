CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONITREVISO «Adesso se verranno portati avanti determinati argomenti, come l'autonomia regionale, la Pedemontana e la Tav, si potrà continuare a discutere sull'azione di questo governo. Altrimenti la vedo difficile continuare a mantenere l'accordo con il Movimento 5 Stelle. E potrebbe anche essere che il Capo dello Stato, alla luce del risultato della Lega, diventato il primo partito in Italia, chieda di provare a sondare altri per creare una nuova maggioranza. Le strade sono molte». Gian Paolo Gobbo, padre del Carroccio in Veneto,...