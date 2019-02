CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIROVIGO «Ha cambiato più assessori lui che allenatori di calcio Zamparini».Il consigliere comunale in quota Pd Mattia Moretto paragona l'attuale sindaco Massimo Bergamin con l'ex presidente del Palermo Calcio, noto per avere esonerato in 32 anni di attività 51 allenatori. Un confronto iperbolico ma neanche tanto, visto che il primo cittadino rodigino si è limitato a cambiarne sette in quasi quattro anni. «Ecco l'ennesimo episodio chem, ahimè, squalifica la città, avvenuto per mano di un sindaco a dir poco imbarazzante ...