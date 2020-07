LE REAZIONI

QUERO VAS Nessuno parla d'altro. Da ieri mattina quando si è diffusa la notizia dell'aggressione ai danni del giovane di Quero nel comune del basso Feltrino il tema ha monopolizzato le discussioni nei bar e nelle vie del centro. Con il passare delle ore gli interrogativi si sono però moltiplicati. E così anche le parole sulla vicenda si sono diradate, fino a scomparire se ci sono di mezzo taccuini e microfoni. «Vogliamo capire prima di commentare. Ma non mi tiri in mezzo» commenta un'esercente. Toccherà ai carabinieri che indagano sull'accaduto stabilire eventuali responsabilità. Chiarire se la versione del ragazzo, che al momento è l'unica disponibile, sia compatibile con le lesioni riscontrate e il ruolo avuto dal 62enne nell'intera vicenda. Ci si chiede perché il ragazzo, che ai genitori aveva detto di essere al mare, si trovasse invece a Cornuda dove sarebbe riuscito a liberarsi e a dare l'allarme proprio mentre i vicini di casa allarmati hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco per il forte odore di benzina che aveva invaso il condominio. Ma non è questo l'unico interrogativo a cui gli investigatori dovranno provare a dare una risposta dopo le drammatiche accuse lanciate dal ragazzo che ha spiegato di essere stato sequestrato, legato e minacciato.

IL SINDACO

«Prendo atto della situazione - e il commento, stringato, del primo cittadino di Quero Bruno Zanolla - aspettiamo di capire, si tratta di una vicenda che dalle prime notizie pone diversi interrogativi. Per quanto ci riguarda l'importante è che venga fatta chiarezza e si accerti come sono andate le cose. Abbiamo piena fiducia nell'operato delle forze dell'ordine che stanno lavorando in queste ore». Anche nei social dove di solito i commenti vanno a ruota libera il dibattito è pacato in attesa di capire gli sviluppi della vicenda e soprattutto che vengano chiariti i diversi lati oscuri della vicenda.

