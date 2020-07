LE REAZIONI

QUERO VAS «Mio figlio non è disponibile e io non me la sento di rilasciare dichiarazioni». Poche parole quelle della mamma del giovane, dette al citofono posto all'esterno del cancello dell'abitazione in cui il ventenne vive con la famiglia. Poche parole ma piene di significato. Una voce bassa, roca, che esprimeva dolore e sofferenza. Una famiglia normalissima, ma definita schiva e riservata, assente dalla vita di comunità. Una famiglia che mai avrebbe pensato di vedersi catapultata in una situazione di tale portata. Una mamma segnata, ricordiamo che venerdì mattina quando è giunta all'appartamento dov'era il figlio ha avuto anche un malore, ma che seppur con toni pacati ed educati, ha voluto anche ieri proteggere il figlio. E tutta la sua famiglia. Dal mondo esterno.

LA VILLETTA

Il giovane vive a Quero insieme ai genitori e al fratello. Una bella villetta, recintata, che condivide con i nonni. Un cagnolino che abbaia ed avvisa la famiglia dell'arrivo di qualche ospite. Una casa normale, come tante altre. Vicino a loro, nel cortile a fianco, anche l'abitazione dello zio. «Si tratta di una famiglia normalissima, un po' riservata, che si vede poco in paese raccontano i vicini di casa -. Non fanno parte di associazioni o della vita della comunità, comunque brave persone per quello che possiamo dire noi». Anche del giovane, «lo vediamo spesso la sera, va a fare una corsa, solitamente da solo o con il fratello. Un cenno di saluto, ma nulla di più» aggiungono ancora i vicini.

FULMINE A CIEL SERENO

Certo è che nessuno si aspettava una cosa del genere. «Quando abbiamo letto la notizia abbiamo fatto fatica a crederci, non tanto per chi è coinvolto, quanto perché si tratta di cose talmente particolari che pensi possano succedere nelle grandi città, come Milano, e non certo coinvolgere persone di piccoli paesi di montagna, come i nostri» aggiungono ancora i vicini. La storia ha suscitato inevitabilmente curiosità ed interesse tra i cittadini di Quero Vas, tant'è che è diventato l'argomento del giorno nei bar e negozi, soprattutto del centro. Una vicenda che ha ancora grandi punti interrogativi e su cui poco o nulla ancora si sa.

I COMMENTI

«Tanti qui in paese oggi si chiedevano chi fosse il giovane coinvolto racconta uno dei baristi del paese -. Sono state formulate tante ipotesi su quanto possa essere successo in quell'appartamento; ma restano ipotesi. Le indagini spettano agli investigatori e noi abbiamo pieno rispetto per tutti». Il barista racconta che qualche familiare in giro si vede ogni tanto, almeno fino a venerdì, ma la famiglia coinvolta in realtà quasi mai. E che sia un nucleo schivo lo conferma anche un gruppo di coetanei del giovane; anche loro lo vedono quasi tutte le sere andare a correre, solitamente da solo, ogni tanto invece con il fratello. «Lo conosciamo, anche se meno del fratello, ma non sappiamo nulla della vicenda in questione» raccontano. Ma sembrano sapere qualcosa in più di quello che alla fine dicono. «È una storia delicata, appena successa, e non ce la siamo sentita di contattare la famiglia per chiedere informazioni» aggiungono i ragazzi. I giovani confermano però che il ragazzo vive a Quero, con la famiglia e che ha finito gli studi scolastici. Su tutto il resto c'è un'aura di grande riservatezza, in un paese che è stato travolto da una vicenda dai contorni ancora non completamente chiari ma che, se fosse vera, sarebbe drammatica.

Eleonora Scarton

