LE REAZIONI

PADOVA Una sede di Coalizione Civica traboccante di candidati ed entusiasmo, un lungo corteo arancione da corso del Popolo a Palazzo Moroni. Così il 25 giugno 2017 Arturo Lorenzoni aveva vissuto la lunga notte elettorale che lo aveva incoronato vicesindaco di Padova. Tre anni dopo è cambiato tutto. Il risultato, certo, con una percentuale lontana anni-luce da quelle del rivale Zaia. Ma anche l'attesa dei risultati è stata totalmente diversa: dalla sala piena alla stanza vuota, con il professore ancora in isolamento 17 giorni dopo essere risultato positivo al Covid. «Complimenti a Luca Zaia che ha costruito un consenso fortissimo, personale. Noi prendiamo atto. Inizia un percorso di opposizione che sarà costruttivo» esordisce l'ex vicesindaco. Poi, ecco anche la buona notizia: «Sono risultato negativo al tampone, ora devo fare il secondo per essere considerato guarito».

LA LUNGA ATTESA

Se Lorenzoni è chiuso nella sua casa a due passi da Prato della Valle, i suoi sostenitori fanno comunque fronte (quasi) compatto. Il Pd si riunisce come da tradizione nella sede di via Beato Pellegrino, gli attivisti civici del Veneto che vogliamo scelgono invece Piazza Gasparotto. Alle sette di sera sanno già come andrà a finire perché le prime proiezione escono alle 15.15 e non lasciano spazio a dubbi: Zaia oltre il 70%, Lorenzoni tra il 16 e il 20%. Una forbice di quattro punti percentuale al cui interno c'è però un mondo: 16 sarebbe considerato da quasi tutti un fallimento, 20 di questi tempi farebbe tirare addirittura un sospiro di sollievo. Alla fine sarà 16%. «La mia è stata una campagna fatta in quarantena e conclusa in reclusione totale. Abbiamo lavorato in condizioni nuove in assoluto. Chi aveva la visibilità legata al ruolo istituzionale - allarga le braccia - è stato premiato. Ma vado avanti, non mi piego».

I RISULTATI

Se in Veneto Lorenzoni arriva al 16%, a Padova città si arrampica fino al 30% (ma Zaia resta comunque lontanissimo, al 60%). «Dove la gente mi conosce ottengo un buon risultato - ragiona Lorenzoni -, purtroppo in queste elezioni non ho avuto molto modo di farmi conoscere altrove». Ma c'è anche un altro lato della medaglia. Alle Comunali di tre anni fa le due civiche di Lorenzoni (Orizzonti e Coalizione) avevano preso oltre 20 mila voti. Questa volta la civica che lo sostiene, il Veneto che vogliamo, ha visto più che dimezzare le preferenze. «C'è stato un travaso importante di voti dalle civiche al Pd e in più questa vola c'erano anche i Verdi che a Padova hanno fatto bene» spiega Lorenzoni. In una sede Pd semivuota dove il segretario regionale Bisato preferisce non presentarsi, intanto, il primo a parlare è il deputato Alessandro Zan: «Zaia è molto forte, in Veneto lo sapevamo. È stata una campagna elettorale impari ma questo risultato non deve farci venire meno la voglia di combattere».

Se i vertici del Pd scelgono la sede regionale, i civici del Veneto che vogliamo si riuniscono all'aria aperta e all'ora di cena una ventina di attivisti videochiama Lorenzoni. «Arturo, siamo qui tutti assieme. Siamo con te». «Ciao ragazzi, grazie, io sto bene e tra poco ci vediamo». In prima linea c'è Elena Ostanel, candidata che dai primi risultati va molto forte in città. Vicino a lei le assessore Gallani, Nalin e Benciolini e l'assessore Ragona. Rispetto all'attesa del Pd, questa è più animata e partecipata. Il commento politico, quando i seggi scrutinati sono circa la metà, è affidato a Nicola Rampazzo, capogruppo di Coalizione Civica in consiglio comunale a Padova: «Sapevamo che per noi sarebbe stata una sfida difficile. Il contesto dell'emergenza Covid ha reso questa campagna elettorale quasi impraticabile. In città nonostante questo abbiamo tenuto e abbiamo dimostrato di essere una coalizione radicata. Ad ora siamo a pochissimi punti dalla tanto temuta Lega e sopra fratelli d'Italia. Questo è un segnale che ci rasserena e ci motiva ad affrontare con determinazione i prossimi anni di mandato. Il più sentito ringraziamento va ad Arturo».

Elena Ostanel non sa ancora il proprio risultato personale, ma alle otto di sera ci mette comunque la faccia: «Da domani si continua a lavorare per dare un'alternativa a questa regione perché i problemi che c'erano prima non spariscono in un risultato di un voto. Penso ai giovani che emigrano dal Veneto e al consumo di suolo: lavoreremo con Arturo per dare risposte». Oggi i risultati definitivi sulle preferenze.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

