LE REAZIONI PADOVA «Parecchie scuole ci chiedono cosa succederà adesso.

LE REAZIONIPADOVA «Parecchie scuole ci chiedono cosa succederà adesso. Riassumendo: circa 1.500 bambini dei poli dell'infanzia facenti parti la Fism non risultano in regola, di questi 350 famiglie hanno manifestato in maniera netta la volontà di non vaccinare». A spiegarlo è Ugo Lessio del direttivo della Federazione delle materne, appunto Fism, del Veneto. «Abbiamo chiesto loro di inviarci le carte, ma non c'è stato verso», racconta. Il 2 maggio cosa accadrà? «Stando alla legge dovrebbero rimanere a casa ma siccome la normativa...