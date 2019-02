CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIPADOVA Non si arrende il comitato No rotaie Voltabarozzo alla notizia che la convenzione con il ministero per ottenere il finanziamento di oltre 56 milioni per la realizzazione del Sir3 è stata controfirmata ed è tornata in municipio.«Il fatto che ci sia o no la convenzione, che gradiremmo molto vedere, non cambia la situazione: ribadiamo che nessun singolo cittadino interessato, tantomeno il comitato, sono stati contattati, anche se il sindaco, afferma il contrario - afferma la portavoce del comitato Liliana Gori - È un nostro...