LE REAZIONIPADOVA «Li beccheremo questi imbecilli». È la promessa fatta via sms da Mosca dal ministro dell'Interno Matteo Salvini al giornalista Ario Gervasutti. Il leader della Lega, dopo aver saputo dell'attentato avvenuto a Padova, ha inviato un messaggio di sostegno al caporedattore del Gazzettino: «Un abbraccio, la mia solidarietà e l'impegno per individuare i vigliacchi responsabili dell'infame gesto». Gervasutti ha confidato a Salvini di sperare in un errore di persona, o meglio, di casa. Il ministro ha così rincarato la dose:...