CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONI PADOVA La riorganizzazione del mercato di piazza Delle Erbe, sembra piacere agli ambulanti. Il provvedimento, che arriva dopo varie riunioni tra l'assessore al Commercio Antonio Bressa e gli operatori della piazza incassa, dunque, il via libera di chi al mercato lavora ogni giorno. «Inizialmente ammette Andrea Businaro, uno dei portavoce degli ambulanti non possono nascondere che ci siano state delle resistenze. In tanti avrebbero preferito lasciare le cose così come stanno. Tra i miei colleghi, infatti, non sono pochi quelli...