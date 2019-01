CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIPADOVA «I negozi rischiano di rimanere senza merce». Patrizio Bertin è drastico. La prospettiva concreta che martedì prossimo possa scattare il blocco anche per i mezzi commerciali, mette in agitazione il presidente dell'Ascom. Per il numero uno dei commercianti padovani, infatti, lo stop a furgoni e camioncini equivale a una vera e propria calamità per chi fa impresa a Padova e provincia. «Non ci voglio neppure pensare sbotta . Moltissimi tra i nostri associati utilizzano regolarmente per lavorare i mezzi che rischiano di...