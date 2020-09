LE REAZIONI

PADOVA Assessori e consiglieri regionali uscenti, esponenti politici di primo piano che la corsa per Palazzo Ferro Fini l'avevano già giocata e pure già vinta. Questa volta, però, non possono festeggiare. Maurizio Conte di Forza Italia e Massimiliano Barison della Lista Veneta Autonomia sanno già di essere fuori dai giochi, mentre il leghista Giuseppe Pan resta nel limbo e sa di avere ottime possibilità di tornare a Venezia.

IN ATTESA

Andiamo con ordine e partiamo proprio dall'assessore regionale uscente ad agricoltura, caccia e pesca. Nella lista padovana della Lega Giuseppe Pan ha collezionato la bellezza di 5.039 preferenze, ma non sono bastate ad assicurarsi la rielezione. Il seggio è uno solo e a dominare la classifica del voto è Roberto Marcato, anch'egli assessore regionale uscente, che ha sfondato quota 11 mila doppiando il collega di giunta. Finita qui? Assolutamente no. Se Marcato sarà nominato nuovamente assessore - e l'ipotesi è piuttosto consistente - a subentrare in Consiglio sarà proprio Pan. «È stata una campagna breve e pesante - commenta lui - ringrazio la mia squadra e tutti coloro che mi hanno votato. Sono fiducioso ma resto in attesa, le scelte sulla giunta regionale spettano al Presidente». Pan sapeva che la competizione sarebbe stata difficile: «La Lista Zaia ha fatto la parte del leone - ammette - noi ci siamo difesi bene ma paghiamo il fatto che i seggi per la Lega sono scattati con altre liste in altre province». Nessun rammarico, in ogni caso, per aver corso con la Lega anziché con quella del governatore: «Io sono sempre stato in Lega, sono un militante fin dai primi anni Novanta. Grazie alla Lega ho già fatto l'assessore, il sindaco a Cittadella e l'assessore regionale. Non ho rimpianti. Ora aspetto quindici giorni per capire che scelte farà Luca Zaia ma garantisco che sarò sempre a disposizione della Lega quando ci sarà bisogno».

GLI AZZURRI

È deluso l'ex consigliere regionale Maurizio Conte, che nella lista di Forza Italia è arrivato dietro a Elisa Venturini, Mirko Patron e Vincenzo Gottardo. Ha preso 2.807 preferenze ma se ne aspettava di più. «Forza Italia ha fatto un risultato importante in provincia di Padova - riflette - Nell'ambito della corsa personale possiamo dire che il partito ha puntato su due candidati, Venturini e Patron, dando un chiaro indirizzo. A ciò si è aggiunto anche il fattore della doppia preferenza. Personalmente credevo che avrei raggiunto un risultato maggiore - ammette Conte - ma evidentemente gli elettori hanno premiato l'elemento nuovo come Venturini e Patron. Va anche detto che la mia figura arrivava da poco in Forza Italia (proveniente dall'area tosiana, ndr) e forse anche questo ha influito». E ora, il consigliere uscente cosa farà? «Mi darò da fare dal punto di vista lavorativo mentre dal punto di vista politico farò le mie valutazioni con tranquillità. Ho ancora tanta passione e vedrò come poter mettere la mia esperienza a disposizione in un progetto in cui credo».

IL PIÙ VOTATO

Con 4.920 voti l'ex sindaco di Albignasego Massimiliano Barison è risultato nettamente il più votato della lista Veneta Autonomia in Veneto ma ciò non gli è servito per essere riconfermato in Consiglio regionale. «Purtroppo - scrive - i meccanismi della legge elettorale hanno assegnato il seggio alla provincia di Verona. È stata una campagna elettorale molto dura nella quale ho avuto il sostegno prezioso di tanti amici e cittadini della nostra provincia che ringrazio di cuore e abbraccio uno ad uno. In particolare voglio sottolineare lo straordinario risultato ad Albignasego dove la lista, con il 28,28% è risultata la più votata. Ora mi prendo qualche giorno di riposo in famiglia per ricaricare le batteria e poi si riparte. Grazie di cuore a tutti e avanti sempre».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA