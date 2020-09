LE REAZIONI

PADOVA «Abbiamo buoni indizi, stiamo lavorando sul caso e spero di aver buone notizie a breve. Le spaccate di questi giorni potrebbero essere opera non di un gruppo, ma di un malvivente solitario». Lo anticipa con soddisfazione, seppur tenendo le dita incrociate, il questore Isabella Fusiello, che confida nei risultati della Squadra mobile.

Intanto solidarietà e vicinanza ai commercianti colpiti dalle spaccate viene espressa dall'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina e dal collega al Commercio Antonio Bressa che però si dicono anche pronti a mettere in atto azioni concrete: sia per aumentare la sorveglianza che per aiutare economicamente i commercianti. «Nell'immediato esprimo grande solidarietà ai commercianti che hanno vissuto questa brutta avventura sempre da condannare - esordisce Bonavina - Chiaramente non si può pensare di avere un agente a sorvegliare ogni via della città, ci vorrebbe un numero di uomini troppo alto, ma ci sono le telecamere che, come nei casi di questi giorni, ci permettono di individuare i responsabili di queste azioni. Dobbiamo puntare quindi alla prevenzione e lo faremo in modo molto pesante: prevediamo l'aumento dell'illuminazione pubblica ma anche delle telecamere di sorveglianza. Per quanto concerne la presenza sul territorio, agiremo per quanto possibile ma servirebbero più uomini».

L'assessore ricorda che da lunedì sono in servizio 11 nuovi agenti. «Siamo sotto organico, all'insediamento della nostra amministrazione abbiamo avuto 30 unità in meno rispetto a quanto previsto - chiude Bonavina - Al più presto emaneremo un altro bando per assumere un'altra ventina di agenti».

L'assessore al Commercio annuncia che agirà per offrire agli esercenti vittime delle spaccate un aiuto in denaro, come già accaduto in passato. «A tutti i commercianti colpiti va la mia solidarietà perché, al di là dei danni materiali provocati dagli attacchi alla proprietà privata, c'è l'attacco alla sfera personale ed emotiva - afferma Bressa - Nel 2018, durante l'ultima ondata di spaccate che hanno investito le attività commerciali, avevamo messo in campo un'azione di sostegno per finanziare in parte, le attività che si volevano dotare di telecamere e vetrate anti intrusione. Un progetto al quale avevano aderito 55 titolari di esercizi commerciali».

Un'iniziativa, finanziata al tempo con 200mila euro, che era in linea con quanto auspicato dalle forze dell'ordine e permettere ai negozi di migliorare le proprie misure di sicurezza. Al termine del progetto l'amministrazione aveva trasferito il tutto alla Camera di Commercio che, a sua volta tramite un bando specifico, finanziava le vittime che richiedevano il contributo. «Considerato quello che sta succedendo in città, e che si ripete a ondate ciclicamente, parleremo nuovamente con la Camera di Commercio, il bando per i contributi purtroppo si è chiuso qualche giorno fa, quindi chiederemo che venga velocemente riaperto». L'assessore considera inoltre che «spesso, questi fenomeni sono opera di balordi e non certo di bande organizzate, quindi ci stiamo rafforzando anche per prevenire questo tipo di problematiche».

Marina Lucchin

Luisa Morbiato

