MESTRE/VENEZIA Paura e diffidenza. «Ma se riescono a forzare la mano ci siamo». Mentre le associazioni di categoria si muovono per affrontare la criticità, sono questi i sentimenti più diffusi tra i ristoratori in tema di chiusura alle 18, con diverse sfumature umorali tra la terraferma e il centro storico.

«É un tasto dolente - esordisce Stefano di Old George Irish Pub in via Ca' Rossa -. Devo dire che non mi sembra un'idea brillante, perché se andiamo contro il Dpcm poi le multe si pagano. Io sto agendo diversamente da prima, faccio asporto, lavorando col quartiere, e non di quantità, ma di quella qualità che che sarà il futuro; dunque non voglio mettermi nei guai. Capisco che il momento è tragico, ma tra un mese sarà bel tempo e le cose miglioreranno. Insomma, non la vedo una gran soluzione mettersi contro il governo, perché alla fine vincono loro... Poi, certo, se Aepe garantisce e ci sostiene si può fare, ma dovremmo essere tutti d'accordo, uniti, e non avverrà mai. Voglio dire, se apriamo in dieci e novanta stanno chiusi è come la mosca che aggredisce il toro».

Anche Giovanni Gallo, titolare dell'osteria La Pergola di via Fiume è scettico: «Mi sembra difficile che le associazioni possano intervenire per forzare la mano su logiche che comunque mi sembrano incomprensibili. Lavorare alla sera significa tutto, significa non vivere di carità, ma questa battaglia dipende da quanti aderirebbero a questa iniziativa che, con numeri bassi, rischierebbe di risultare inefficace e pericolosa».

Entela Deda, invece, proprietaria della pizzeria Al Calesse in via Beccaria, è di altro avviso, e il motivo è presto detto: «Noi abbiamo aperto la nuova gestione il 29 gennaio 2020... Una mazzata che ci ha tagliato le gambe, stiamo rinviando i pagamenti, e poi debiti, per non parlare del fatto che siamo esclusi da tutti i ristori. Quindi ben venga l'iniziativa di spingere per aprire a cena perché qui, a pranzo, facciamo dieci coperti. Siamo seri, la sicurezza riusciamo a garantirla proprio in quanto la clientela è ridotta per paura del contagio e per il portafoglio vuoto; tra pranzo e cena c'è tutta la differenza del mondo. E poi noi vorremmo lavorare con i turisti che pernottano a Marghera e vanno a Venezia, ma anche lì, niente da fare, è tutto fermo».

A proposito di Venezia, l'idea di Eligio Paties, titolare dei Do Forni, si dimostra l'immagine provocatoria più nitida per chiarire la situazione. «Facciamo cambio: chiudere a pranzo e si lavora a cena. Tenere aperto solo a mezzogiorno non serve a niente, abbiamo bisogno della sera fino alle 11. Diversamente, con i costi che non sono sopportabili a lungo, converrebbe davvero tenere chiuso... Ma così la città muore. Anzi, è già morta. Perciò condivido pienamente quello che stanno provando a fare le associazioni. E poi a Venezia vedo che la gente rispetta le regole».

Opinione raccolta subito da Domenico Stanziani, proprietario del ristorante Al Colombo: «Siamo ormai addestrati alla prevenzione - ricorda - che non è solo salute, ma difesa del nostro incasso. Segnalo piena adesione alle iniziative emergenti, abbiamo tutte le carte in regola per lavorare a cena, che spesso vale il triplo del pranzo. Stanno distruggendo il fatturato, la ristorazione rischia di sparire. Non voglio in alcun modo attaccare i colleghi dei bar, ma mi pare che gli assembramenti si verifichino più lì. Insomma, noi soffriamo tanto e abbiamo la responsabilità di molte famiglie: dateci una possibilità di guadagno e pagheremo tutte le multe del caso se dovessimo farci trovare impreparati». Tornando in terraferma, al cocktail bar L'Altro Verdi il titolare Shakif Rahman offre un riassunto laconico ma illuminante di quello che può significare per alcuni locali chiudere alle 18: «Io lavoro dalle 19 alle 2 del mattino... Fate un po' voi».

