LE REAZIONI

MESTRE Mentre Pier Paolo Baretta ribadisce che «non c'è nessun vantaggio dal commissariamento del Porto», il presidente Pino Musolino ieri alla trasmissione Centocittà di Radio 1 ha rimarcato che «la bocciatura di un bilancio consuntivo, dopo che era già stato approvato da Regione e Città Metropolitana quello di previsione con le due variazioni, non può che suonare come una manovra di palazzo piuttosto che un'azione diretta di sfiducia di fronte ad atti e fatti che sono incontrovertibili, con un bilancio chiuso con 26 milioni di euro di avanzi, e 11 milioni e mezzo di utile». E nella stessa trasmissione il presidente di Assoporti, Daniele Rossi, ha riconfermato «vicinanza e solidarietà a Pino Musolino che sta passando ingiustamente un momento molto difficile». E siccome ad Assoporti aderiscono le 16 Autorità di Sistema Portuale, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura insistenti sui territori ove esistono porti, oltre all'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), Rossi parla a nome di una grossa fetta dell'economia e dei territori italiani.

Tornando a Baretta, il sottosegretario all'Economia e candidato sindaco del centrosinistra per Venezia, ha sottolineato che «quello che deciderà il ministro dei Trasporti sul porto di Venezia dipenderà dalle procedure di legge e da valutazioni tecniche e non politiche». Questo per dire che «totalmente politiche, invece, sono le dichiarazioni di Brugnaro che auspica esplicitamente il commissariamento del Porto e svela così quali erano le vere intenzioni con la reiterata bocciatura del bilancio. Mi chiedo dove sta la convenienza per Venezia di avere la più importante attività economica commissariata». Per Baretta, infatti, è il momento peggiore per bloccare le attività del Porto perché, come ha ricordato Assoporti, mai la situazione è stata così drammatica, «un disastro, che non si era visto neanche con la crisi globale del 2008»: nel primo trimestre 2020 il valore del traffico commerciale è crollato del 30%, in termini di tonnellate del 25%, e i container del 7%. E la crisi economica si innesta in un quadro nazionale già difficile, come ha ricordato ieri a Radio 1 lo stesso Musolino: «È evidente che un paese con una fortissima vocazione manifatturiero ma che non ha materie prime, deve sfruttare gli 8500 chilometri di coste che ha e può farlo con i 16 sistemi 16 portuali a sua disposizione. Il problema è che da anni tutti dicono che l'Italia è la piattaforma logistica del Mediterraneo ma non lo mettono in pratica. Come spesso accade siamo assorbiti da altre priorità, e i porti, che fanno parte del Paese da secoli, vengono considerati come qualcosa che comunque funzionerà. Basta analizzare gli investimenti fatti e i nuovi finanziamenti destinati lato terra e lato mare negli ultimi decenni per rendersi conto della situazione, si contano cifre imbarazzanti». (e.t.)

