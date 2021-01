LE REAZIONI

MESTRE Il taglio di tutti gli integrativi è approdato in Regione dove i consiglieri veneziani di maggioranza ed opposizione hanno fatto fronte comune firmando una mozione unitaria: «La scelta della direzione di Avm è irresponsabile» denuncia l'esponente del Pd Jonatan Montanariello, vicepresidente della commissione Trasporti e primo firmatario della mozione sottoscritta dalla collega Francesca Zottis e da Erika Baldin (M5S), Raffaele Speranzon (FdI) e Marco Dolfin (Lega Nord): «La Regione intervenga per aprire un tavolo di confronto tra azienda e sindacati. La crisi legata all'assenza di turisti per la pandemia, e ancor prima per l'Aqua Granda dell'autunno 2019, non può essere pagata dai lavoratori e dalle loro famiglie. Nessuno nega il momento di difficoltà, ma la risposta è totalmente sbagliata e conferma la necessità di sostenere in modo adeguato il Trasporto pubblico locale (Tpl) a prescindere dal turismo, perché è un servizio essenziale».

I Sindacati, intanto, hanno proclamato lo stato di agitazione e si apprestano ad organizzare le assemblee coi lavoratori a partire dal primo febbraio, mentre per il momento non hanno proclamato sciopero salvo aderire a quello nazionale per il rinnovo del Contratto Autoferrotranvieri Internavigatori: in quell'occasione i lavoratori di Actv sciopereranno anche per la vertenza locale astenendosi dal servizio con le seguenti modalità: servizi movimento di navigazione e automobilistici dalle 10 alle 13, impianti fissi non turnisti e distaccati Vela ultime 4 ore di turno: «Il danno retributivo e normativo è insostenibile per i lavoratori» recita un comunicato di Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna che, inoltre, giudicano «l'azione del management Avm lesiva della dignità dei dipendenti che, soprattutto durante l'emergenza tuttora in corso, hanno garantito la loro presenza mettendo a rischio salute propria e dei famigliari e, firmando gli accordi del 2012 e 2013, hanno salvato il Gruppo dalle crisi che investirono Actv, Vela e Avm». Colpevoli, per i Sindacati, non sono comunque solo i vertici di Avm ma i Governi che si sono succeduti con le loro «politiche miopi messe in evidenza ulteriormente dalla crisi generata dall'emergenza sanitaria: la riduzione dei fondi al trasporto pubblico locale, a partire dal 2010, e l'avvio della liberalizzazione del mercato dei Tpl hanno indotto le aziende e gli Enti Locali a sopperire con entrate alternative, come il traffico passeggeri turistico, che oggi hanno dimostrato tutta la fragilità per la garanzia di un servizio essenziale da erogare all'utenza».

Anche Gianfranco Bettin, consigliere comunale del gruppo Verde Progressista ha preso posizione sostenendo che, «oltre alla decisione di Avm che scarica sui lavoratori le difficoltà della crisi in atto, altri segnali preoccupanti si manifestano nel resto del sistema delle aziende controllate dall'amministrazione veneziana». Bettin ha presentato un'interrogazione al sindaco per sapere se abbia fatto qualcosa di quanto il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha chiesto ai Comuni, ossia monitorare le diverse situazioni e predisporre strumenti idonei a prevenire o fronteggiare le crisi aziendali: «A che punto è tale documento, stante la scadenza ormai ravvicinata fissata dal Mef, il 9 febbraio 2021, e soprattutto stante l'urgenza dettata dalle drammatiche difficoltà del periodo?».

Per il segretario regionale e quello metropolitano di Articolo uno, Gabriele Scaramuzza e Gianluca Trabucco, infine, l'iniziativa di Avm e del Comune è «intollerabile e arrogante. E tradisce una concezione delle funzioni essenziali della città del tutto strumentale e ancillare al turismo, anziché a servizio dei cittadini. Ad essere colpiti saranno poi quei lavoratori che durante l'emergenza sanitaria sono stati comunque in prima linea nel garantire i servizi del trasporto pubblico, e che lo saranno anche nei prossimi giorni, con la riapertura delle scuole superiori». (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA