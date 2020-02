LE REAZIONI

JESOLO «Vergognatevi. Ma siete giovani, potete ancora cambiare». Una freddezza, unita a una prontezza di spirito, quella che ha guidato nonna Palmira mentre i malviventi la legavano, per rapinare lei, la figlia Marta e la badante Tatiana. In quei momenti di puro terrore, la donna, che ha 89 anni, ha trovato il coraggio di affrontare i banditi, con fermezza, ma anche con lo spirito di una nonna verso dei nipoti scapestrati. «Vergognatevi a fare questo tipo di lavoro. Cosa penserà la vostra mamma di voi. Siete giovani, siete ancora in tempo per cambiare lavoro». Forse anche per questo suo atteggiamento, i quattro hanno avuto un senso di rispetto nei confronti dell'anziana, che non è stata toccata, se non per essere legata e fatta sedere. «Hanno avuto rispetto per la nonna, per fortuna», ha commentato la nipote, che con marito e figli abita ad una trentina di metri dalla villetta dell'anziana, che a sua volta confina con la casa di altri familiari. Le altre due donne, invece, hanno preso delle sberle in volto, con ferite guaribili in una decina di giorni. La nipote è stata la prima ad intervenire, appena è scattato l'allarme. «Abbiamo visto l'auto della polizia passare e ci siamo preoccupati perchè temevamo fosse successo qualcosa alla nonna, che riguardava la salute. Quando siamo andati là, abbiamo saputo tutto».

CONOSCEVANO LA CASA

Per lei il sospetto e la preoccupazione che quei malviventi sapessero già molte cose della casa. «Sapevano che c'era quel chiavistello nella porta del retro - ricorda - in una posizione un po' particolare, che può essere trovato solo da chi sa. Non solo: quando sono entrati, sapevano subito dove andare per raggiungere la cucina, senza aprire le altre stanze». Sembravano, insomma, a conoscenza di com'era fatta l'abitazione, per agire in scioltezza. E, forse, sapevano anche le abitudini delle donne ed il fatto che non correvano il rischio che ci fosse anche la presenza di un uomo. Erano disarmati, ma determinati. «Quando la badante ha urlato, le hanno dato subito due schiaffi e poi le hanno tappato la bocca con del nastro adesivo. Hanno dato botte sul volto anche alla zia, ma non so in quale contesto». La nipote ricorda, quindi, un altro particolare: una volta sopra, hanno aperto finestre e persiane, quasi a crearsi una via di fuga o semplicemente per vedere se dalla strada arrivava qualcuno. «Hanno portato via parecchio oro, anche se non so quanto. Non hanno mai parlato, ma si facevano capire a gesti. Cosa penso di quello che è successo? Che non è giusto che ci sia gente così in giro. Che non è giusto che non ci si possa sentire al sicuro neppure a casa propria. Che possano agire indisturbati, tra l'altro a quelle ore».

SONO MOLTO PROVATE

Per la nipote, però, non bisogna arrivare ad armarsi: «Sono contraria alle armi, ma comunque non penso che le persone debbano tenerle in casa per difendersi: solo non deve esserci gente così che si muove liberamente ed entra nelle case delle persone. Sono molto provata anch'io per quanto accaduto. Una situazione che preoccupa, molto brutta. Com'è brutto che sia capitato a tre donne indifese; inconcepibile che siano arrivati a mettere loro le mani addosso per picchiarle». Le tre donne non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ed anche il fratello di Marta, ha confermato essere molto provate e che preferivano non parlare. Curate dalle ferite al pronto soccorso, sono state poi dimesse.

F.Cib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA