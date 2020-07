LE REAZIONI

JESOLO «Un'inchiesta per accertare quanto accaduto all'interno della Croce Rossa». E' la richiesta lanciata dall'Associazione jesolana albergatori e da Confcommercio dopo il caso dei 43 casi di contagio, tutti asintomatici, scoperti all'interno della struttura gestita dalla Croce Rossa in via Levantina. Una notizia piombata nel mezzo di una stagione già particolarmente difficile e che rischia di creare un nuovo danno d'immagine alla città e alle strutture ricettive che già da ieri hanno iniziato a registrare nuove disdette.

Per questo è stata sollecitata un'assunzione di responsabilità da parte di chi gestisce il centro. «Quanto accaduto dicono Alberto Maschio e Angelo Faloppa, presidenti di Aja e Confcommercio - evidenzia come ci siano delle responsabilità: non è, infatti, possibile che si sia arrivati a ben 43 contagiati (pure asintomatici) in un'unica struttura. Premesso che ci auguriamo che tutti i contagiati guariscano quanto prima, quanto accaduto fa e farà male alla città, per cui vanno stigmatizzate eventuali negligenze. Chiediamo che, come avvenuto nei mesi scorsi per i casi delle Rsa del nord Italia, vengano fatti tutti i necessari accertamenti, anche con formali indagini se necessario e, nel caso emergano responsabilità specifiche, chi ha sbagliato paghi. Non si può giocare con la salute della gente, con il lavoro per migliaia di famiglie, con le attività e con l'immagine di una intera città».

Si sottolinea poi il fatto che il sistema sanitario funziona. «Se sono stati riscontrati subito questi contagi aggiungono i due presidenti - significa che i protocolli sanitari funzionano e che il sistema sanitario è attento ad ogni segnale. Complimenti al lavoro che sta svolgendo il Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4». E si ribadisce che Jesolo rimane una città sicura: «Quanto accaduto alla Croce Rossa concludono Maschio e Faloppa - dove sono ospitati oltre cento immigrati, rappresenta un caso comunque isolato e circoscritto, che nulla ha a che vedere con la parte esterna alla struttura e in generale al sistema turismo. Come emerso da quando la cosiddetta stagione ha potuto riprendere, con un numero estremamente limitato di contagiati da Covid-19 (e tutti arrivati dall'esterno) a fronte di migliaia e migliaia di turisti giunti a Jesolo per fare vacanza, dimostra che le strutture ricettive, così come quelle commerciali e della ristorazione, stanno rispettando in modo estremamente scrupoloso le direttive sanitarie, garantendo la sicurezza dei propri ospiti. Un plauso è stato rivolto ufficialmente agli imprenditori della nostra città dal direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza». (G.Bab.)

