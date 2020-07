LE REAZIONI

JESOLO «Più controlli contro gli assembramenti e contro chi vende alcol ai minorenni». E' la richiesta avanzata dal Prefetto Vittorio Zappalorto a Ennio Valiante, presidente del Consiglio comunale di Jesolo, che giovedì scorso ha partecipato a un incontro in Prefettura per affrontare le tematiche legate alla sicurezza in città. Si è trattato di una riunione propedeutica all'incontro dei capigruppo che si è svolto ieri in Municipio a Jesolo, appositamente richiesto dopo la maxirissa di due settimane fa in piazza Mazzini e al quale si è aggiunto il pestaggio dell'altra notte in piazza Milano. Il Prefetto, che sabato scorso ha voluto rendersi conto personalmente della situazione in piazza Mazzini, ha chiesto al Comune di fare la propria parte e di aumentare i controlli. Ribadendo che nel caso in cui ci dovessero essere altri problemi, non sono esclusi dei provvedimenti ancora più restrittivi rispetto all'ordinanza anti-alcol. «Il prefetto spiega il presidente del Consiglio ci ha chiesto di fare la nostra parte, posso assicurare che lo faremo. Sarà massima la nostra azione su ogni fronte, compreso l'aspetto legato agli assembramenti». Il consiglio comunale sta valutando di chiedere, con il sostegno dei parlamentari veneti, severe sanzioni a chi vende alcol ai minorenni. Il sindaco Valerio Zoggia non esclude che il Comune possa costituirsi parte civile nel processo contro gli autori del pestaggio della scorsa notte. «E' una possibilità che stiamo valutando ammette il sindaco questo episodio ha danneggiato l'immagine della nostra città. Non possiamo tollerare la violenza e nemmeno che qualcuno screditi il nostro nome. La maggioranza delle persone che frequentano Jesolo non crea problemi di ordine pubblico». Dura anche la reazione del presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa che però difende i locali e il mondo della notte. «La violenza spiega - non va mai giustificata e va sempre condannata con forza. Ci auguriamo che la giustizia faccia presto il suo corso. Tuttavia c'è chi è pronto a puntare subito il dito contro i locali, responsabilizzandoli anche su episodi per i quali non hanno colpe. E' ora di finirla di attribuire ai gestori ogni responsabilità e ogni mancanza delle istituzioni». Anche per questo sono stati sollecitati maggiori controlli: «Dare da bere a chi è già ubriaco dice sempre il presidente dei commercianti - o a minorenni è già vietato: che le autorità di pubblica sicurezza facciano i controlli e sanzionino chi non rispetta le regole, senza colpire nel mucchio. Le regole possono essere garantite dal senso di responsabilità dei gestori, ma anche dalle istituzioni». Confcommercio, che pure evidenzia come il litorale non debba essere militarizzato, chiede l'invio degli aggregati. A chiedere più controlli è anche Alberto Maschio, presidente di Aja: «Ogni forma di violenza va condannata sono le sue parole chi ha sbagliato deve pagare. Purtroppo, ancora una volta siamo di fronte a una vicenda che fa male alla città. Ci auguriamo che ci sia un aumento dei controlli».

G.Bab.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA