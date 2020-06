LE REAZIONI

«Il Governo Conte ha stanziato 325 milioni di euro per importanti opere infrastrutturali attese da molto tempo e che rimarranno a beneficio dell'intera cittadinanza. E' la conferma che il Governo ha sempre creduto in questo appuntamento e nelle potenzialità di un bellissimo territorio». Lo dichiara il bellunese Federico D'Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, commentando il tavolo tecnico che si è tenuto ieri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assieme a Regioni e Province autonome.

IL PIANO MINISTERIALE

«Il piano delle opere messo a punto dal Ministero - prosegue - prevede interventi infrastrutturali utili che miglioreranno anche la viabilità bellunese e serviranno a rendere più fluido il traffico stradale oltre a portare maggiore efficienza in alcune stazioni ferroviarie. Il Movimento 5 Stelle ha sempre creduto nelle opere del territorio bellunese che, finalmente, saranno programmate. Mi riferisco, per esempio, alla circonvallazione di Longarone, un intervento richiesto, da molti anni, da cittadini e turisti visto il forte flusso di traffico che si concentra in particolare nei fine settimana. E finalmente è stata programmata la circonvallazione di Cortina d'Ampezzo, così come il completamento della variante di Agordo e l'ammodernamento di alcune stazioni ferroviarie. Le opere, come detto, sono state pensate per rimanere a beneficio della cittadinanza, al netto delle Olimpiadi, e prossimamente le illustreremo in maniera approfondita.

GRAZIE ALLA DE MICHELI

«Ringrazio la ministra Paola De Micheli per l'impegno dimostrato e i tecnici che hanno partecipato ai lavori - osserva D'Incà -. Sono convinto che le Olimpiadi invernali rappresenteranno un'occasione unica per il rilancio del territorio da un punto di vista sia infrastrutturale, come dimostrato da questi interventi strategici. Una enorme opportunità per tutto il tessuto produttivo. Il Governo ha sempre creduto in questa opportunità, mettendo a disposizione non solo cifre importantissime, ma anche approvando in tempi rapidi la Legge Olimpica e facendosi trovare ancora una volta pronto di fronte a una grande sfida per il bellunese».

IL SISTEMA VENETO

Ma la Regione Veneto, con l'assessore Elisa De Berti che ieri ha partecipato al confronto ministeriale, alza la posta auspicando 43 milioni di euro per il completamento della variante di Agordo e altri 25 per la 12 strada di gronda, collegamento bretella Verona nord-tangenziale Sud Alpo, opere chieste direttamente dal presidente Luca Zaia.

«Siamo fiduciosi che il Governo accoglierà le proposte emerse dal positivo confronto ministeriale. Ci sono due opere da cui non si può prescindere e sono la variante di Cortina e quella di Longarone su cui vi è stata piena condivisione. Non solo, abbiamo proposto al ministero un criterio di ripartizione ed un elenco di opere che possono interessare diversi territori, in una logica di sistema infrastrutturale che deve ovviamente ragionare su ampia scala, stante l'importanza e la portata dell'appuntamento con i Giochi. Come Regione veneto abbiamo posto l'accento sulla necessità di procedere immediatamente con l'avvio dell'iter di progettazione di queste due opere strategiche per le nostre Dolomiti. Negli interventi finanziati sono presenti altresì risorse per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie».

I CANDIDATI REGIONALI

«Il rilancio economico e sociale del Veneto ha oggi un punto di partenza solido e un traguardo simbolico importante - afferma Arturo Lorenzoni, candidato di centrosinistra alle regionali -. Una buona notizia anche per le imprese e i lavoratori del settore costruzioni la cui sopravvivenza è stata messa a rischio dal lockdown». Soddisfazione anche per Enrico Cappelletti, candidato come presidente della Regione con il M5Stelle: «Sono lieto di questa attenzione che ha riservato il Governo al nostro territorio. L'utilità di quest'intervento è duplice: realizzare opere necessarie ma anche dare un concreto contributo alla ripartenza, in un momento non facile come quello che stiamo attraversando».

L.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA