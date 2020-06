LE REAZIONI

FELTRE L'Eurobrico di Feltre rimarrà chiuso anche oggi. Dopo la sanificazione fatta tra sabato e ieri, oggi lo Spisal eseguirà un controllo nel grande magazzino di bricolage per verificare la possibilità di riaprire o meno già domani, come spiega il patron del gruppo Paterno.

CACCIA AI VICINI

Sabato si diffonde la notizia di due casi di positività tra i dipendenti dell'Eurobrico. Si tratta di impiegati dell'area amministrativa. Inizia la campagna di tamponi tra i colleghi di lavoro ma soprattutto nella cerchia dei famigliari che hanno portato all'individuazione di ulteriori tre casi di positività. Le indagini sierologiche però proseguono per rintracciare tutte le persone entrate in contatto con i positivi. Sabato e ieri una ditta specializzata ha lavorato alacremente per sanificare spazi interni ed esterni del grande magazzino. Chi si è trovato a passare di lì non ha potuto non notare quegli uomini bardati con tute azzurre e maschere intenti a ripulire tutti gli spazi in massima sicurezza.

LE REAZIONI

Ieri pomeriggio abbiamo fatto un giro nei dintorni del Brico e all'esterno del vicino Famila per capire se tra la gente ci sia preoccupazione dopo l'annuncio del focolaio. «Abito vicino all'Eurobrico racconta Cecilia e ci sono entrata anche qualche giorno fa. Non ho toccato nulla, ho solo guardato; inoltre avevo la mascherina e mi sono igienizzata le mani sia all'entrata che all'uscita per cui mi sento abbastanza serena. Speriamo che sia un piccolo focolaio e che non si allarghi più di così».

«SONO SERENO»

Cerca di non pensarci il signor Antonio Battistella, residente vicino al Famila. «Per noi questi negozi sono come la bottega del vicino, ci andiamo molto spesso, ma non siamo preoccupati. Ho 89 anni, godo di buona salute tant'è che mi hanno appena rinnovato la patente, per cui cerco di non pensarci. Ho vissuto tanti anni per cui non posso pretendere di più; sarà quel che sarà». Ha una storia diversa la fonzasina Lorena. Lei infatti ha aperto un negozio a marzo e subito ha dovuto chiudere per il lockdown. Ora finalmente ha potuto riaprire. «Sono molto preoccupata, non tanto per il singolo caso ma per il fatto che la gente non crede al Covid. Le persone non rispettano le regole. C'è tanta superficialità. Nelle nostre zone siamo stati molto fortunati rispetto ad altri luoghi e questo, da un certo punto di vista, non ci fa capire la gravità della situazione». Veronica invece è più tranquilla: «Dopo la notizia dei nuovi casi positivi non mi è venuta nessuna preoccupazione in più rispetto a quella che già avevo prima. Cerco di rispettare quelle che sono le indicazioni per il contenimento della pandemia e andiamo avanti con la nostra vita, sperando che tutto vada per il meglio».

SPERIAMO NEI TAMPONI

Francesco, residente a Borgo Valbelluna, nel corso della scorsa settimana è andato ad acquistare alcuni rotoli di scotch. «Sono entrato al Brico per acquistare lo scotch, certamente non mi aspettavo che dopo qualche giorno esplodesse questa bomba. Comunque mi sento abbastanza tranquillo in quanto indossavo la mascherina, così come i dipendenti, e mi sono igienizzato le mani». Più preoccupato Giovanni, anch'egli recatosi al grande magazzino per acquistare alcuni oggetti necessari per l'esecuzione di alcuni lavori domestici. «Mi sento un po' preoccupato, soprattutto perché non sono più tanto giovane. Speriamo che avviino una campagna di tamponi per chi è stato in negozio negli giorni precedenti».

Eleonora Scarton

