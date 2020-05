LE REAZIONI

CONEGLIANO Un consiglio comunale per approfondire il caso Fenzi, con il Partito Democratico che si dice molto preoccupato per il futuro della struttura, dove intanto calano ulteriormente i positivi al coronavirus. L'apertura da parte della Procura di cinque fascicoli con l'ipotesi di reato di omicidio colposo dopo la serie di decessi all'interno della casa di riposo nel periodo più duro dell'emergenza sanitaria, ha avuto vasta eco in città, dove tuttavia nessuno intende sostituirsi alla magistratura nel delicato compito di appurare la verità. Il presidente del consiglio di amministrazione della Fenzi, il ragionier Gianni Zorzetto, conferma la «piena fiducia verso i magistrati» espressa la scorsa settimana, nella convinzione che «l'indagine farà il suo corso». Zorzetto conferma al momento anche l'assenza di indagati all'interno della struttura, e fa notare che «quello che riguarda Casa Fenzi riguarda forse anche altre case di riposo» finite sotto la lente delle procure per l'alto numero di contagi e decessi avvenuti tra marzo e aprile.

DOPO LA TEMPESTA

Il picco delle criticità, almeno alla Fenzi, sembra ormai superato: il 30 aprile l'istituto ha comunicato che «effettuati i tamponi su 114 ospiti, cioè i due terzi dei residenti, il 90% di loro è risultato negativo al virus». Al tempo stesso, Casa Fenzi ha annunciato l'impegno «a rendere noto il dato complessivo non appena disponibile». Questo avverrà nel giro di due o tre giorni, ma fin d'ora Zorzetto preannuncia che «le cose sono migliorate in maniera sostanziale», anche per quanto riguarda i dipendenti interessati dal virus, «parte dei quali sono rientrati al lavoro».

RAPPPORT0 INCRINATO

In attesa dei nuovi dati, il gruppo consiliare del Pd, autore di un'interpellanza sul caso Fenzi, non forza la mano ma non nasconde l'esistenza di interrogativi non solo sul presente ma anche sul futuro della storica casa di riposo: «Ci teniamo che su tutto quanto è accaduto venga fatta massima chiarezza, ognuno per quanto gli compete ripete il capogruppo Alessandro Bortoluzzi stiamo parlando di una struttura molto legata alla città, tant'è che il consiglio di amministrazione viene nominato dal sindaco. Chiediamo perciò che ci sia una riflessione in consiglio comunale. Siamo però anche molto preoccupati per il futuro di Casa Fenzi, perché temiamo che il rapporto di fiducia che ci deve essere tra gli ospiti, i loro familiari e la struttura si sia fortemente incrinato. Siamo ancora troppo amareggiati per quello che è successo per affrontare altri discorsi, però presto bisognerà occuparsi anche del domani di Casa Fenzi oltre a chiedere che sia fatta chiarezza sul passato». La richiesta della minoranza di un ampio approfondimento in consiglio comunale su ciò che è accaduto negli ultimi due mesi nel centro servizi e casa di riposo viene accolta dal sindaco Fabio Chies, che rinnova «il cordoglio per le famiglie delle persone che non ci sono più (mi sono più volte confrontato con il presidente dei familiari Vittorio Zanette) e la vicinanza a tutti coloro i quali hanno lavorato a stretto contatto con gli ospiti. Sotto l'aspetto sanitario i numeri stanno migliorando, ma è corretto che la magistratura prosegua la sua indagine». E sulla richiesta del Pd, Chies assicura che «oltre all'interpellanza già da loro presentata, a giugno sarà convocato un consiglio comunale nel quale discuteremo il tema, come ha fatto nei giorni scorsi il Comune di Vittorio Veneto per l'istituto Cesana Malanotti. Penso che sia importante discuterne in modo sereno e oggettivo e che la sala consiliare sia il posto giusto per farlo». Anche portando in audizione Zorzetto, come suggerito dai Dem? «Sarò parte attiva per valutare questa possibilità nella prossima riunione dei capigruppo» risponde Chies.

Luca Anzanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

