CONEGLIANO «Nessun insabbiamento ma solo la verità. Ho sentito nelle scorse settimane Vittorio Zanette, il presidente dei familiari, che ha depositato l'esposto e penso che la magistratura farà il suo corso e sarà garanzia di trasparenza per tutti». È il commento del sindaco di Conegliano, Fabio Chies, sulla bufera scoppiata per la situazione drammatica in cui versa Casa Fenzi, soprattutto dopo la notizia della morte dell'operatore sanitario Angelo Fantucchio. Chiarezza, individuazione ed assunzione di responsabilità riguardo alla vicenda è ciò che auspica anche Alessandro Bortoluzzi, consigliere provinciale e comunale del Partito democratico. «Dalle due relazioni della direzione emerge che l'Usl è rimasta sorda alle richieste di aiuto della Rsa afferma Bortoluzzi - e ancora l'atteggiamento del direttore generale, preoccupato solo di minimizzare la gravità della situazione, dimostra l'assoluta incapacità di cogliere il drammatico grido di aiuto. O piuttosto, la volontà di insabbiare quanto è realmente accaduto».

Delle tre strutture di Conegliano che ospitano anziani, Casa Fenzi è l'unica ad avere numeri così elevati di positivi e morti. All'Opera Immacolata di Lourdes, gestita dalla Fondazione Sant'Augusta, e alla San Antonio gestita dall'istituto Sorelle della Misericordia, non ci sono contagiati. «Ci sarà il tempo in cui, chi è di dovere, farà il punto delle responsabilità conclude Bortoluzzi - tenendo conto certamente che vi è stata un'emergenza sanitaria di eccezionale gravità e che non sempre le armi con cui combattere questo nemico invisibile erano a disposizione. Ma perché, invece di spiegare ai cittadini, ai dipendenti, e ai familiari come stanno andando le cose, quelle che sono le difficoltà che s'incontrano e quello che si sta facendo, si è cercato e si cerca di minimizzare l'accaduto e non si comunica in modo trasparente?».

Al di là delle polemiche, ieri è stato anche il giorno del ricordo di Angelo Fantucchio, l'operatore sanotario di Casa Fenzi morto di Covid-19 a 54 anni. «Era una persona eccezionale, un abbraccio a nome di tutta la città di Conegliano - ha dichiarato il sindaco Chies - Dopo l'alpino Danilo Salamon, dopo Franco Gava e Paolone, un altro amico dal cuore grande ci ha lasciato. Non vi dimenticheremo e avremo modo di ricordarvi come meritate». «Siamo umanamente vicini alla famiglia di Angelo Fantucchio» ha detto invece Giani Zorzetto, presidente di Casa Fenzi, violando la volontà di limitare le comunicazioni a fronte dell'indagine aperta dalla Procura di Treviso e della presenza dei carabinieri del Nas nella struttura di Conegliano - La sua scomparsa ci dispiace enormemente, per lui e per i suoi cari». Nessuna replica, al momento, da parte di Zorzetto alla moglie di Fantucchio che ha attribuito la morte del marito «alla superficialità di qualcuno». Un abbraccio ideale alla famiglia dell'operatore sanitario lo rivolge anche Vittorio Zanette, presidente uscente del comitato dei familiari. «A nome di tutti i familiari ci stringiamo il più possibile alla famiglia Fantucchio, alla quale siamo vicini in questo momento di dolore. Gli operatori di Casa Fenzi hanno il nostro massimo appoggio e il ringraziamento più sentito per quello che hanno fatto e stanno facendo per i nostri cari».

