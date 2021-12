LE REAZIONI

CESSALTO La notizia ha cominciato a circolare già prima delle sette. Tante le persone che stavano andando al lavoro in zona industriale e si sono trovati davanti i carroattrezzi al lavoro per portare via i furgoni rubati utilizzati nel raid las. «Siamo rimasti sorpresi per come è stato progettato il colpo, è sembrata una scena da far west. Forse hanno portato via meno di quello che pensavano, tuttavia la modalità è molto grave e ci fa pensare ad esperti del settore, gente organizzata che sapeva dove e come colpire».

LE REAZIONI

Raul Sartorello, presidente della Ires, realtà che opera nella grande distribuzione colpita ieri notte dal raid criminale, non nasconde la sua amarezza. L'azienda lavora principalmente per la Sme ed è facilmente identificabile dal sovrappasso autostradale che unisce il centro di Cessalto alla zona industriale, a ridosso dell'autostrada A4. Ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, il presidente era impegnato in diversi appuntamenti. Ma la giornata era iniziata molto presto, con la chiamata dei Carabinieri e il sopralluogo quando ancora era buio. Immediato il giro in magazzino, il luogo da dove i ladri hanno portato via il bottino. Di certo è rimasto stupito di vedersi tutt'intorno dei furgoni per chiudere le vie d'accesso. E commenta l'episodio con disincanto. A quanto ammonta il colpo? «Sicuramente si tratta di un furto da qualche migliaio di euro, ma saremo più precisi nelle prossime perché di fatto non sappiamo quanti scatoloni hanno portato via e stiamo verificando; i nostri dipendenti stanno eseguendo l'inventario dettagliato degli scatoloni presenti in quel varco di carico e scarico». Per voi non è la prima esperienza di questo tipo «In passato, alcuni anni fa, avevano già subito un furto importante. Anche in quel caso da migliaia di euro. Ad ogni modo stavolta forse i ladri si aspettavano di trovare di più di quello che poi effettivamente sono riusciti a portare via». Che tipo di prodotti hanno rubato? «Telefoni, accessori per telefonia, computer portatili. Si tratta di una categoria di prodotti molto più appetibile per i ladri. Pezzi più facili magari da sottrarre e poi in un secondo tempo da immettere nel mercato nero. Credo sapessero già come colpire. È stato utilizzato non a caso un furgone e non un camion. Sapevano come muoversi e mi par di capire che avessero ben chiaro cosa cercassero». Magari cercavano prodotti di alta gamma, tipo iPhone «Ma in questo momento non ce ne sono. O sono pochi. C'è penuria di materie prime e dunque anche in questo settore mancano i chip. La conseguenza è che di prodotti così ce ne sono molti meno in questo periodo». I ladri sembrano siano andati a colpo sicuro. «Immagino di sì, ma non saprei nel dettaglio. Può darsi anche che siano state le stesse persone che hanno colpito qui in passato. Rimango nel campo delle ipotesi». Nonostante il raid, si può dire che in parte è andata bene grazie anche all'allarme? «L'entità del furto è minore rispetto a quella che sarebbe potuta essere, questo è chiaro anche se attendo l'inventario. Sicuramente è stata minore rispetto al furto che abbiamo subito alcuni anni fa. Il bottino poteva essere maggiore. Ma un modus operandi così particolare non me lo aspettavo. Nemmeno fossimo nel far west. No, una cosa del genere non l'avevo mai vista». (gr)

