CAVARZERE «Non è il Comune che decide dove mettere i profughi. E' la Prefettura, e qui ci sono dei privati che hanno preferito incassare l'affitto piuttosto che essere solidali con i loro concittadini».

E' una sorta di j'accuse quello che il sindaco di Cavarzere, Henri Tommasi, ha pronunciato, ieri sera, al termine del sit-in informale (che non era stato autorizzato, ma di fatto è stato tollerato) che si è svolto in piazza della Repubblica per protestare contro l'arrivo in città, giovedì sera, di una trentina di richiedenti asilo nigeriani risultati di recente positivi al coronavirus.

Il gruppo veniva da Jesolo dove, sugli oltre cento ospitati in un centro della Croce rossa, era stata riscontrata la positività di quarantadue soggetti che dovevano, conseguentemente, essere posti in isolamento.

Per questa necessità la Prefettura aveva fatto ricorso a due immobili nel territorio di Cavarzere. Il primo, un appartamento al terzo piano, in piazza della Repubblica nel centro del capoluogo, era già stato usato dalla cooperativa Edeco quando era attivo il campo profughi di Conetta, messa a disposizione dai suoi proprietari quando la Prefettura, tramite una serie di bandi, aveva cercato alloggi per decongestionare quel campo di accoglienza, diventato ingestibile a causa del gran numero di ospiti.

All'epoca era sede di una comunità alloggio per sei persone, poi era rimasto vuoto per un paio d'anni, ma è probabile che altrettante fossero quelle che vi sono state collocate giovedì, anche se qualcuno, riferendo di un appartamento di grandi dimensioni (130 metri quadri e 5 o 6 stanze) ipotizza fino a una decina di occupanti.

L'appartamento è di proprietà di una finanziaria che, a sua volta, fa riferimento a tre fratelli che operavano nel settore delle lavanderie dei jeans, fiorente fino a qualche anno fa, ma poi entrato in crisi come gran parte delle aziende committenti.

Il secondo, invece, è una grande casa colonica in località Rovigata, recentemente ristrutturata e, anche questa, di proprietà di cavarzerani che l'hanno messa in vendita da tempo, senza ancora riuscire a collocarla.

Affittarla per le necessità della Prefettura, quindi, potrebbe essere sembrato un buon affare, anche perché si tratta di un luogo molto lontano dal centro urbano che non avrebbe dovuto suscitare le rimostranze di nessuno. In realtà pare che si sia lamentato dei nuovi vicini un imprenditore agricolo che abita lì accanto.

Dunque «si tratta di rapporti commerciali tra privati cittadini e Prefettura ha tenuto a sottolineare Tommasi sui quali io non ho alcun potere di intervenire. Si era sparsa la voce, non so come o perché, che i profughi sarebbero andati alla sede della Protezione civile, la ex media Cappon. Ho già detto, e lo ripeto, che sarebbe stato impossibile: quell'edificio, come è messo adesso, non può assolutamente ospitare persone a scopo abitativo. Se me lo avessero chiesto, essendo di proprietà comunale, avrei detto di no. Non ci sono strutture pubbliche, a Cavarzere, che possano offrire ospitalità a gruppi di persone».

L'unica possibilità, quindi, è l'affitto, da parte della Prefettura o di chi per essa, di strutture, abitazioni, alloggi, privati che, fa capire Tommasi, può essere anche remunerativo per i proprietari.

«Spiace ha insistito il primo cittadino di Cavarzere che ci sia chi guarda più al profitto momentaneo che alle conseguenze che possono derivare all'intero territorio da una gestione approssimativa di queste problematiche».

