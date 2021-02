LE REAZIONI

BELLUNO Politica e categorie economiche. Domande e polemiche: nel mirino la decisione di domenica sera del ministro Speranza di rinviare l'apertura degli impianti al 5 marzo. Senza nessuna certezza di quello che succederà il giorno dopo. «Un altro schiaffo alla montagna, che non merita di pagare per l'incapacità di prendere decisioni chiare e tempestive - ha alzato la voce Lorraine Berton, numero uno degli industriali bellunesi - questi continui cambi di linea vanificano sforzi e investimenti delle nostre società, che già si trovano a fare i conti con una stagione che ormai è perduta del tutto. Mi auguro solo che l'ondata di indignazione che si sta levando dalla montagna convinca il nuovo Governo ad accelerare senza se e senza ma sul fronte dei ristori. Al Governo dico che non si può scherzare con il cuore vivo della montagna, non siamo Disneyland».

FRATELLI D'ITALIA

A polemizzare è soprattutto Fratelli D'Italia, unico partito che non è entrato nel governo Draghi. «La Provincia di Belluno deve farsi sentire con questo governo - spiega Serenella Bogana, sindaco di Alano e consigliera provinciale con delega alla scuola - solo pochi mesi fa, la Provincia ha stanziato 500mila euro per gli impianti di risalita: abbiamo già dimostrato una volta la nostra vicinanza a questi lavoratori, ora dobbiamo farlo di nuovo e con ancora maggior forza, perché far ripartire gli impianti il 5 marzo vuol dire aver buttato via una stagione e, con lei, investimenti, risorse e posti di lavoro». Sullo stesso fronte è schierato anche il numero uno del partito in Veneto, senatore, e collega sindaco di Bogana, Luca De Carlo che ha presentato un'interrogazione urgente al presidente del Consiglio e al ministro della Salute sull'ennesimo rinvio dell'apertura degli impianti. «È ora di finirla con le retromarce all'ultimo minuto, ignorando i sacrifici dei lavoratori» sottolinea De Carlo. «La decisione di rinviare tutto è stata ufficializzata dal Ministero della Salute, condivisa dal governo e dal presidente del Consiglio. Sia quindi fatta chiarezza: questo governo, annunciato come vicino alle imprese, quanto e quando intendere ristorare agli imprenditori beffati?».

LA PROVINCIA

«Siamo preoccupati per la tenuta dell'economia della montagna. Un inverno come questo rischia di cancellare centinaia di attività - alberghi, bar, ristoranti e tutto quello che gravita attorno alle stazioni sciistiche -. Serve un intervento deciso, soprattutto per tutelare le famiglie che dalla stagione invernale traggono il loro sostentamento». È quanto afferma il consigliere provinciale delegato al turismo, Danilo De Toni. «Si tratta di un problema davvero impellente, che mette a rischio la tenuta sociale del nostro territorio. Perché dietro al turismo invernale ci sono centinaia di famiglie che lavorano e traggono il loro reddito. Se non arrivano ristori e risorse in grado di dare respiro a queste famiglie, ci troveremo con la fila davanti ai municipi e una sfilza di nuove povertà».

GLI ARTIGIANI

«A questo punto servono ristori veri e rapidi - sottolinea la presidente di Confartigianato, Claudia Scarzanella - altrimenti centinaia di attività rischiano di chiudere definitivamente». «L'inverno 2020-21 è andato, e servono ristori concreti per dare ossigeno a chi oggi non ha neanche le risorse per andare avanti - conclude la presidente Scarzanella -. Ci auguriamo che il nuovo governo sia attento tanto alla salute degli italiani quanto alla sopravvivenza dell'economia, soprattutto quella montana che è fatta da piccole realtà, presidi irrinunciabili del territorio».

