LE REAZIONI

BELLUNO «Perché vaccinare la provincia di Belluno prima delle altre? Non riesco a capirlo: ragionando in questo modo ci rendiamo soltanto antipatici al resto d'Italia». Risponde così, al presidente della Provincia Roberto Padrin che aveva ipotizzato una vaccinazione di massa per i bellunesi, il senatore della Lega Paolo Saviane. Quella di Padrin è «demagogia», «populismo». Insomma: «un modo per dire che noi bellunesi abbiamo più diritti degli altri, invece bisogna ragionare per categorie». Tutto è nato dalla proposta del Dipartimento di Prevenzione di istituire vaccinazioni chirurgiche in quelle zone (come il Comelico) che presentano un alto tasso di incidenza positivi-abitanti. «Se vogliamo fare l'esperimento su una vallata, la più colpita, facciamolo spiega Saviane Non mi interessa se in Comelico, in Alpago o nel Feltrino. In questo modo ha senso e possiamo vedere i benefici subito, ma pretenderlo per tutta la provincia anche no». Per il senatore della Lega, più che alle singole province, bisogna guardare alle categorie: sanità, terza età, scuola. Intanto l'epidemia in provincia continua a espandersi, gli attualmente positivi ora sono a quota 950.

IL COMPARTO

«Ho ricevuto una segnalazione da parte degli albergatori racconta Saviane Sarebbe bello poterli vaccinare subito per offrire una garanzia in più e dare l'immagine di un ambiente sano pronto ad accogliere i turisti». È un punto su cui si è già mossa l'associazione degli albergatori nazionale. Priorità ai dipendenti e ai titolari delle strutture ricettive e sicurezza al cliente. C'è anche un accordo con i laboratori di Analisi, che dovrebbe essere già operativo, per poter fare i tamponi direttamente in albergo in caso di necessità. «L'unico modo per uscire da questo macello è la vaccinazione chiarisce il numero uno degli albergatori bellunesi Walter De Cassan Sono pienamente d'accordo con il presidente Padrin sul fatto che dobbiamo procedere a vaccinarci tutti il prima possibile. Il nostro settore vuole ripartire al più presto. E potrà farlo solo grazie ai vaccini». È chiaro che un'operazione di questo tipo, oltre a offrire l'immagine di un luogo sicuro dove si può soggiornare senza il timore di essere contagiati, tutela anche l'albergatore nel caso in cui scoppiasse un focolaio. «È un modo per dire: non date la colpa a noi se succede qualcosa continua il presidente di Federalberghi Noi abbiamo le cautele del caso. Però occorre il vaccino. Dobbiamo pensare al futuro e tornare ai livelli del 2019, anzi meglio». Al fianco della Provincia anche Confcommercio. Il presidente Paolo Doglioni racconta che i problemi creati dalla pandemia, anche ai suoi associati, sono molteplici: sanitari, economici e soprattutto psicologici. Quindi una vaccinazione di massa, come ipotizzata da Padrin, «andrebbe benissimo».

«CONTINUARE IL PRESSING»

«Come si fa a non essere d'accordo? domanda in modo retorico il presidente di Confcommercio Senza il vaccino non usciamo da questa situazione. Ne abbiamo bisogno. Specialmente per le persone più fragili». Oltre alla vaccinazione dovrà essere mantenuto il rispetto delle regole basilari. «Credo che in autunno porterò ancora la mascherina riflette Doglioni Troppe volte vedo persone che la indossano come se fosse una sciarpa. Dobbiamo sollecitare l'arrivo dei vaccini. C'è uno stato di sofferenza generale che deve finire. Spero che in 2-3 mesi si possa uscire dal tunnel ma poi dovremo contare le ferite». E conclude: «Chi lavora è sempre a rischio. È una guerra. Bisogna vaccinare tutti e subito». Davide Piol

