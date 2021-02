LE REAZIONI

BELLUNO «Non ricapita, un occasione così non ricapita, adesso dobbiamo pedalare» ha la voce calda di chi è emozionato Roberto Padrin, la voce del tifoso che vede vincere la sua squadra del cuore. «Draghi lo capisco, sono un suo precursore - aggiunge, con tono divertito - in Provincia c'è già una maggioranza con Centrodestra e Centrosinistra. Capisco le difficoltà ma anche le grandi opportunità che ci sono a lavorare con gente determinata verso un obiettivo». «La lista dei ministri del nuovo esecutivo - sono le parole che il presidente ha invece affidato al comunicato stampa - apre prospettive quanto mai allettanti per il nostro territorio. È la prima volta nella storia della Repubblica che la provincia di Belluno può esprimere due ministri. È un'occasione unica per agganciare il rilancio post Covid e anche per programmare il futuro della montagna a lungo raggio».

SODDISFATTO

«Esprimo grande soddisfazione per la conferma a ministro di Federico D'Incà, con cui abbiamo iniziato un percorso di condivisione delle politiche territoriali che ci ha permesso di affrontare in maniera concreta diverse problematiche recenti e annose. Con lui potremo proseguire su questa strada. Sono molto contento anche della nomina di Daniele Franco, una figura di altissimo profilo, che in passato ha già ricoperto incarichi di prestigio; il ministero dell'economia, in un momento così delicato, rappresenta una sfida che sicuramente saprà condurre con autorevolezza. Per noi avere due ministri che conoscono il territorio, le sue peculiarità, le criticità, ma anche i punti di forza del Bellunese è un vantaggio. La provincia di Belluno spesso ha pagato la perifericità e la distanza dai centri decisionali. Oggi invece guardiamo con rinnovato ottimismo al futuro, forti del nostro orgoglio montano e della forza delle nostre imprese, per superare anche questa crisi. Buon lavoro ai ministri D'Incà e Franco. E buon lavoro a tutto il governo Draghi».

L'OPPOSIZIONE

Fuori dal nuovo esecutivo soltanto Fratelli d'Italia, ed è per questo che le parole del sindaco di Calalzo e Senatore (unico ad essere passato da un ramo all'altro del Parlamento nella stessa legislatura) meritano attenzione: «La lista dei ministri dice due cose: questo non è un governo tecnico, ma fortemente politico, e non può certo essere definito dei migliori. L'unica nota positiva per ora è la nomina di due ministri bellunesi, questo deve però portare ad un netto cambio di passo per la provincia di Belluno»

