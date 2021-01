LE REAZIONI

BELLUNO «Non posso dire di non essere sorpreso». È il commento del presidente della Provincia Roberto Padrin alla notizia che Belluno resta fuori dalla programmazione delle opere strategiche nel capitolo infrastrutture del Recovery Plan. «Ma sicuramente - sottolinea Padrin - le strategie relative alle Olimpiadi, pur non rientrando espressamente nella lista grandi opere per il Paese, ci potranno dare una mano a colmare il gap con i territori limitrofi». Non ci va per il sottile invece l'onorevole Dario Bond, deputato di Forza Italia che afferma con una nota diffusa ieri: «Ennesima dimenticanza del Bellunese. Così non va»

BICCHIERE MEZZO PIENO

Il presidente Padrin ricorda quanto ha ottenuto la provincia in questi anni, grazie anche ai grandi eventi. «Il nostro territorio - ha affermato ieri il presidente della Provincia - sconta da tempo diverse carenze infrastrutturali. Ma negli ultimi anni più di qualcosa si è mosso. Abbiamo gli interventi sulla Alemagna e sulla 51 bis, inizialmente previsti per i Mondiali di Cortina. E ci sono i progetti per le varianti di Longarone e Cortina in vista delle Olimpiadi 2026». «Nel frattempo - sottolinea poi Padrin - è stata completata l'elettrificazione della linea ferroviaria e cercheremo - se possibile - di portarla fino a Calalzo. Dovremo lavorare per risolvere anche altre criticità, come la diffusione delle infrastrutture digitali e il miglioramento delle reti elettriche».

L'ONOREVOLE

Dario Bond, deputato di Forza Italia, afferma senza se sconti: «Nella lista delle opere pubbliche strategiche per il Paese Belluno non c'è. Né autostrada né ferrovia. E di questo passo la provincia montana resterà sempre più periferia dell'impero». L'onorevole poi spiega di essersi fatto portavoce delle istanze del territorio in più occasioni: «È stato chiesto diverse volte - dice in una nota -, anche da colleghi alla Camera e al Senato, un'azione forte su Belluno, dove la crisi demografica sta assumendo contorni drammatici e dove solo investimenti infrastrutturali possono salvare il territorio». Richieste che però sono rimaste inascoltate. «Ci sono completamenti dell'alta velocità ferroviaria e grandi corridoi stradali continua Bond , ma manca totalmente il Bellunese, quasi non fossimo il territorio chiamato a ospitare buona parte delle Olimpiadi invernali 2026. Così non va perché la montagna deve scontare già grandi problemi infrastrutturali rispetto alla pianura e alle vicine province autonome di Trento e Bolzano». Se tutti gli altri territori avanzano e Belluno resta fermo «tra qualche anno le terre alte saranno abbandonate e sempre più spopolate». Il deputato di Forza Italia si è preso l'impegno di interrogare il ministro delle Infrastrutture ma la percezione è che la provincia all'ombra delle Dolomiti non sia in grado di farsi sentire. Belluno, intanto, rimane al palo.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA