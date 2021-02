LE REAZIONI

BELLUNO «Gli operatori hanno ragione ad essere arrabbiati - taglia corto l'assessore Regionale, Gianpaolo Bottacin - le regole devono essere definite in maniera chiara e per tempo, altrimenti questo genera danni. Mi auguro ci sia un cambio di modalità con il nuovo governo. La Regione aveva fatto un'ordinanza che permetteva di riaprire lo sci. È vero: le linee guida erano già state condivise. Non avevamo indicazioni, per questo avevamo deciso di riaprire. Non ci siamo inventati niente. Bisognerebbe capire perché il governo ha deciso di adeguarsi alla richiesta del Cts, la Regione non ha a disposizione quei documenti».

UN PASSO INDIETRO

Sono le 19 quando i telefonini cominciano a suonare. Il (riconfermato) ministro alla Salute Roberto Speranza annuncia che firmerà un ordinanza che rinvierà l'apertura degli impianti di risalita al 5 di marzo. Dopo l'anticipazione del Comitato tecnico scientifico che ieri mattina aveva spiegato che non c'erano i requisiti per riaprire la stagione tutti aspettavano che il governo prendesse posizione. Per la provincia di Belluno, con il turismo che ha già detto addio ad un miliardo di euro durante l'ultimo anno (la stima è di Federalberghi), è l'ennesima doccia fredda. «Una tripla beffa» commenta il presidente della Provincia, Roberto Padrin. «Questa stagione rischia di essere tutta da buttare. Le regole vanno però rispettate, il covid è qui ed è presente. I numeri sono al momento abbastanza controllabili ma basta poco perché ripartano i contagi. La situazione, già critica, rischia di diventare ancora più complicata con le famiglie che vivono di turismo invernale che andranno in difficoltà».

GLI ALBERGATORI

«Era immaginabile, ce lo aspettavamo - spiega Walter De Cassan, Federalberghi - la riapertura degli impianti non avrebbe comunque risollevato le sorti della stagione ormai compromessa. Non è questione di essere delusi, vedo che abbiamo un nuovo governo ma le decisioni rimangono le stesse è chiaro che non dipenda dall'esecutivo. Ciò che è certo è che il settore ha pagato un prezzo altissimo a questa crisi e che ora diventa tutto più difficile».

I COMMERCIANTI

«Credo proprio che la stagione, purtroppo, sia stata irrimediabilmente pregiudicata - ha spiegato il presidente di Confcommercio, Paolo Doglioni - sarebbe come aprire le spiagge a novembre. A questo punto dobbiamo impegnarci per i ristori per questo mondo che sta soffrendo in questo modo enorme. Ci sono dei costi fissi che gli impiantisti devono sostenere, per fare andare gli impianti con un numero di persone ridotto, che già porterebbe ad un deficit. Poi c'è il mondo che gira attorno allo sci: gli alberghi, i rifugi: una stagione già pregiudicata. Mi auguro ci siano ristori adeguati per far stare in piedi le aziende che già avevano subito una batosta disastrosa all'inizio dello scorso anno: una stagione che aveva messo in forte difficoltà tutto il sistema. Insomma, la stagione è andata, cosa posso chiedere io per i miei associati?». La risposta la dà lo stesso Doglioni: «Ristori. Questa è gente che sta soffrendo. E non solo gli operatori, ma tutti i dipendenti che lavorano in questi posti, pensate agli stagionali che non hanno neppure gli indennizzi».

IMPIANTISTI

«Siamo delusi - spiega Sergio Pra, presidente di Alleghe Funivie - c'era entusiasmo, ci avevamo lavorato intensamente. Potevano dircelo prima, non è che le cose vengono fuori oggi, alle 19. Devono avere rispetto delle attività e della gente che lavora. Parlo dell'organizzazione centrale, non certo della Regione. Sapevano che c'era questa situazione. Prima dei ristori chiediamo il rispetto. Siamo i sacrificabili in Italia, il turismo è la parte sacrificabile. Questo lo capisco ma serve rispetto».

Andrea Zambenedetti

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA