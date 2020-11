LE REAZIONI

BELLUNO «È chiaro che la preoccupazione c'è, ed è innegabile - spiega Padrin - Bisogna proteggere soprattutto le persone anziane e le persone più deboli. Questa è la grande responsabilità che abbiamo tutti. Il numero di contagiati è altissimo. Basta pensare che solo a Longarone sono oltre 40. Sono in gran parte asintomatici ma tra loro ci sono anche ragazzi giovani. I miei timori sono legati soprattutto all'influenza invernale, quando ci sarà una sovrapposizione dei due problemi che rischiano di mettere in difficoltà un sistema sanitario fortemente sotto stress. Non possiamo permetterci di distogliere l'impegno sulle altre patologie oltre al covid. Di mio sono comunque contrario ad una Zona rossa estesa all'intera provincia. Credo sia necessario valutare eventuali azioni mirate territorialmente». Il presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone, segue con attenzione il dibattito di queste ore. In mattina si aggiorna nuovamente la Conferenza Stato Regioni e, forse, già in serata potrebbe arrivare il nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Un documento che potrebbe prevedere misure restrittive alla circolazione, anche su scala locale.

LA PREOCCUPAZIONE

Tra le ipotesi circolate nel fine settimana quella di estendere la Zona rossa a quattro regioni oltre alle province di Treviso e Belluno. Una decisione che potrebbe dipendere dall'ormai famoso Rt, cioè l'indice di contagio. Un dato a disposizione del solo Istituto superiore della sanità su base provinciale. Ciò che è certo è che se in Veneto ci saranno delle Zone rosse per Belluno sarà difficile sperare di evitarle: la provincia dolomitica, in regione, è quella con il peggior dato sul fronte dei contagi per abitante. Ma è chiaro che in questa fase di braccio di ferro tra Regioni, Province, Comuni e governo a pesare più dei numeri è la capacità di mediazione. «Noi delle istituzioni - prosegue Padrin - abbiamo il dovere di dire a tutti di seguire le regole, anche le poche che ci sono state imposte, solo così salvaguardiamo le persone anziane».

TRASPORTI E SCUOLA

Il presidente della Provincia passa poi ad analizzare la questione trasporto. «Io sono favorevole ad abbassare, ma con le compensazioni, il limite dall'80 al cinquanta per cento di passeggeri nei mezzi pubblici. Sono dell'idea che il contagio dipenda in parte anche dal trasporto pubblico locale. Non in aree come Belluno, ma nelle grandi città questo è un tema che va affrontato. Fino al 50. Chiaramente servono le compensazioni per le aziende. Per i bambini, poi, è sempre più traumatico non condividere con i compagni l'esperienza della scuola. Dobbiamo salvaguardare ragazzi e bambini, la chiusura delle scuole sarebbe un problema».

L'IPOTESI LOCKDOWN

«Un periodo di lockdown lo vedo come un dramma. Evitiamo di chiudere tutta la provincia. Prima si valutino interventi mirati su singoli territori. È un lavoro difficile a livello governativo e territoriale. Se c'è bisogno di condividere dei percorsi noi siamo a disposizione. Domani (oggi per chi legge ndr) è prevista una manifestazione in piazza. Comprendo lo stato d'animo di tutte le persone che in questo momento non possono svolgere il lavoro che amano e che svolgono con grande passione. Tutto però deve avvenire nei limiti delle regole. Non sono favorevole a forzature. Ma se mi metto nei loro panni capisco benissimo la loro rabbia delusione e preoccupazione di veder svaniti i loro investimenti. Bisogna trovare il modo per aiutarli. Per questo dico che è meglio fare un sacrificio oggi: un lockdown a Natale sarebbe devastante per il turismo».

PIATTAFORMA

«Occorrerebbe basare le scelte su indici predeterminati - spiega il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro - misure progressive al variare dei diversi valori. Al variare dell'indice di contagio, per esempio, decidere delle azioni su base provinciale o addirittura comunale. Questo garantirebbe una differenziazione più efficace su livello nazionale. A Belluno, per esempio, la chiusura dei ristoranti dopo le 18 è inefficace. Io continuo a chiedermi perché i grandi centri commerciali di domenica consentano l'accesso nei supermercati a interi nuclei familiari». Oggi però, le vecchie regole, potrebbero diventare solo un ricordo.

Andrea Zambenedetti

