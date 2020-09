LE REAZIONI

BELLUNO «Aspettavamo da tempo questo bando, che potrà dare risposte concrete alle esigenze del momento della nostra categoria». Il presidente veneto dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), Renzo Minella, plaude all'iniziativa approvata dalla giunta regionale: «Questo provvedimento dimostra sensibilità nei confronti del nostro comparto di impiantisti. Nasce per far fronte alle esigenze di miglioramento delle dotazioni, nelle zone che saranno protagoniste delle gare olimpiche, fra cinque anni. Auspichiamo però che questa attenzione continui, e che possa essere rivolta anche a settori diversi, che possano così esserci presto altri finanziamenti, destinati non solamente all'impianto a fune vero e proprio, ma pure ai bacini di raccolta dell'acqua e agli impianti di innevamento programmato, che la utilizzano. Questa è una esigenza comune a tutti i comprensori sciistici della Regione Veneto».

LE RISORSE

Sull'entità dell'importo erogabile, per complessivi quasi dodici milioni di euro, il presidente Anef Veneto commenta: «Il bando arriva sino a quattro milioni per una nuova realizzazione. In realtà non se ne fanno tanti di impianti nuovi, nel Veneto, in questo periodo: c'è in programma un collegamento fra il centro di Cortina e Socrepes; gli altri due progetti riguardano i comprensori di Arabba e del Civetta. Bisognerà leggere bene il bando, quando sarà pubblicato, perché certamente ci sarà una parte del finanziamento che riguarderà il nuovo, un'altra parte la sistemazione dell'esistente. Il tetto massimo è di 500mila euro, in questi casi. Le revisioni e le scadenze sono un'incombenza che riguarda tutti noi, in tutta la regione». Sulle possibili corsie privilegiate nei confronti di iniziative che dovessero essere proposte a Cortina, Minella riflette: «È un bando pubblico, per cui tutti possono concorrere, in ogni vallata, in ogni comprensorio. È certo, come dicevo, che di grandi impianti nuovi non ce ne sono tanti. Quello previsto nel centro di Cortina avrà di certo una valenza strategica, in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026».

I COLLEGAMENTI

C'è pure una riflessione sui grandi collegamenti intervallivi, auspicati dagli impiantisti, dalle categorie economiche, ma osteggiati da più parti, da amministrazioni e cittadini, così come dalle associazioni ambientaliste: «Collegamenti tra comprensori richiedono ben altri investimenti. È una realtà molto più complessa, che deve essere valutata a fondo». Nell'annuncio del bando, da parte della Regione Veneto, c'è un riferimento esplicito all'attività estiva degli impianti di risalita, con una valenza diversa rispetto alla mera pratica dello sport invernale dello sci: «È corretto che sia stata inserita questa specifica annotazione conclude Minella perché durante la stagione estiva gli impianti rappresentano spesso un determinante collegamento tra aree, diventano un mezzo di trasporto che sostituisce l'auto, sono una valida alternativa alla mobilità tradizionale, su gomma. Posso immaginare che nel bando siano previsti punti in più in graduatoria, per questo tipo di progettazione».

IL MEZZO

La validità dell'impianto di risalita come mezzo di trasporto pubblico, in Italia riconosciuta dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, tramite il suo ufficio Ustif, è sostenuta con forza anche da Valeria Ghezzi, presidente nazionale Anef, che la sottolinea in ogni occasione. L'imprenditrice trentina ritiene inoltre che l'impianto di risalita consenta una fruizione della montagna anche alle persone con difficoltà motorie, che altrimenti non avrebbero modo di raggiungere determinati luoghi.

M.Dib.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA