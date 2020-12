LE REAZIONI

ARSIÈ Tutti sanno chi è Adriano Faoro, ma poco si sa di lui. Una conoscenza superficiale, come si può avere per un compaesano, ma nulla di più in quanto era una persona molto riservata e non partecipava particolarmente alla vita sociale del paese. Era un gran lavoratore e seguiva i due figli, in particolar modo quello più giovane. Sicuramente aveva un carattere gentile ed educato, come confermato da tutti coloro che ieri abbiamo incontrato per le strade di Arsiè.

IL TITOLARE DEL BAR

«Conoscevo Adriano perché il mio bar è praticamente di fronte alla casa di via San Sebastiano ed abbiamo la stessa età». A parlare è Alfonso Brandalise, titolare del bar il Mondo di Ciorci, uno dei locali che si trovano in prossimità della piazza centrale del comune di Arsiè. «Era una persona riservata, ma di buon cuore - lo ricorda Brandalise -. Lo vedevo quasi tutte le mattine, intorno alle 5, che andava a prendere il pane che poi portava, prima di iniziare il turno alle 6 in fabbrica, alla mamma che abita in via San Sebastiano e ai suoi ragazzi in via I Maggio». Un uomo attento quindi che cercava di aiutare la famiglia, soprattutto la madre, in questo particolare periodo di restrizioni.

I VICINI DI CASA

Via San Sebastiano è una viuzza laterale della strada principale che attraversa il comune di Arsiè che si trova appena prima della piazza. Numerose le case che vi si affacciano. La voglia di parlare tra i vicini è però poca. Una tragedia tanto improvvisa che ha lasciato tutti senza parole afferma un vicino di casa. «Sono quelle situazioni che uno non si aspetta e poi, ti affacci alla finestra, e vedi che stanno sfondando il vetro della porta e capisci che qualcosa di grave è successo. Certo, non ci aspettavamo una cosa così» prosegue il vicino di casa. Adriano era una persona abbastanza schiva, solitaria e i vicini di casa conoscono poco di lui. Faoro, infatti, un tempo viveva nell'abitazione di via San Sebastiano con la ex moglie. Poi aveva cambiato casa ed era andato a vivere con i figli nella villetta di via Primo Maggio. Nella casa di via San Sebastiano tornava poco» aggiunge un vicino. Un'abitazione attaccata a quella della mamma, su cui Adriano aveva eseguito dei lavori, investendo tanti sforzi e sacrifici. Tutto però si è infranto la scorsa notte quando il monossido di carbonio ha interrotto la sua ancor giovane vita. In questa occasione era insieme a Sabrina, anch'egli morta per l'inalazione del gas.

LA NUOVA RESIDENZA

È una bella villetta quella in cui viveva attualmente Adriano insieme ai due amati figli, in via I Maggio. Ieri, dopo i tragici eventi, era chiusa. Non c'era nessuna luce accesa. I famigliari si sono stretti nel loro dolore. I vicini chiusi in un silenzio rispettoso soprattutto dei due giovani ragazzi di Adriano. Uno dei vicini però non può non ricordarlo come una persona «buona e sempre molto gentile con tutti».

E.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA