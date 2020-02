Le rassicurazioni ora ci sono. Riguardano viabilità e manutenzioni urgenti delle quali il capoluogo ha bisogno come l'aria per respirare. Di più: c'è pure la promessa di perorare la causa rodigina davanti al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Demanio che Gaffeo incontrerà la settimana prossima a Roma per fermare l'arrivo del carcere minorile trevigiano nella ex casa circondariale di via Verdi. È l'agenda delle urgenze di Rovigo che il sindaco ha messo in mano al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia in visita istituzionale ieri a Palazzo Nodari e in Prefettura. Visto lo spessore dei nodi da sciogliere, vien da sé che il dicastero guidato dal ministro Pd nel Governo Conte si giochi una piccola fetta di credibilità, perlomeno a livello polesano. «Chiederò personalmente all'Anas di incontrare il sindaco Edoardo Gaffeo per mettere a fuoco la viabilità e le manutenzioni urgenti che stanno penalizzando lo sviluppo di Rovigo». È stata questa la promessa fatta dal ministro, che ha lasciato intendere di tenere nella massima considerazione un territorio «fragile ma laborioso, com'è oggi il Polesine». Se si considera che rimane l'unico capoluogo veneto con Belluno di identico colore politico del Governo, una maggiore attenzione non sarebbe del tutto improvvisata.

