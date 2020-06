LE RAGIONI DEL NO

VENEZIA Nessuna imposizione politica. Le ragioni del no di Regione e Città metropolitana sarebbero esclusivamente tecniche. A dirlo solo i rappresentanti dei due enti nel Comitato di gestione portuale, Maria Rosaria Campitelli e Fabrizio Giri, ai quali ieri devono essere fischiate le orecchie non poco. Per entrambi, non si tratta di una cosa improvvisa e inaspettata, ma di una vicenda di quasi due anni fa che sarebbe continuata nonostante le loro richieste di informazioni e le loro perplessità.

QUEI 9 MILIONI

«La questione che ha portato al voto contrario al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 nel Comitato di gestione del Porto è nata il 27 luglio 2018. Proprio in quel giorno - affermano - durante il Comitato di Gestione, siamo stati informati della possibilità di rivedere la concessione con Ve.Ro.Port.Mos. del Gruppo Mantovani e che saremmo stati coinvolti. Ma nel mese di ottobre 2018 siamo venuti a conoscenza, casualmente da terzi, che, a nostra totale insaputa, il presidente Musolino aveva già siglato, proprio quel 27 luglio 2018, un accordo preliminare con la società Ve.Ro.Port.Mos, con il quale l'Autorità di Sistema Portuale si impegnava a dare 9 milioni di euro a titolo di contributo pubblico, allungava la concessione di 10 anni e consentiva un diverso sviluppo progettuale rispetto a quello previsto dalla concessione iniziale. Non solo, a seguito di successive verifiche è emerso come il Presidente Musolino, senza mai dare l'informativa al Comitato, abbia dapprima erogato 2 milioni di euro il 7 agosto 2018 e poi impegnato altri 7 milioni di euro il 15 aprile 2019».

DUE ANNI DI RICHIESTE

Giri e Campitelli, che in questi anni hanno rappresentato i due enti in seno all'organo supremo del Porto, una specie di Consiglio di amministrazione, sostengono di aver presentato più volte una serie di rimostranze, ma invano.

«In questi due anni - aggiungono infatti - abbiamo rappresentato al presidente Musolino, in forma dettagliata e per iscritto, le perplessità sull'iter procedurale, proprio per tutelare tutta la comunità portuale, senza mai avere alcuna minima apertura. Quando poi abbiamo chiesto degli approfondimenti su quanto, fino a quel momento, la società del Gruppo Mantovani avesse effettivamente realizzato, le risposte sono state insoddisfacenti. La fotografia di questa controversa gestione è data dal bilancio che oggi abbiamo bocciato».

COMUNE E REGIONE

Intesa politicamente, una bocciatura potrebbe anche essere un incidente di percorso, ma due bocciature in due anni non possono che indicare un clima che si è guastato.

Il presidente dell'Autorità di sistema, Pino Musolino, la ritiene una cosa grave e con conseguenze immediate sulla vita di tante persone, ma evita di parlare di complotti o trame per scalzarlo dal suo posto o comunque di non portarlo alla conferma al termine del suo primo mandato da presidente. Tuttavia, qualcosa si è rotto. Sia il sindaco metropolitano, Luigi Brugnaro, che il presidente della Regione Luca Zaia sostengono di aver lasciato massima libertà di coscienza ai loro rappresentanti. In pratica, alzano le mani sostenendo che la decisione è tecnica e non politica.

«I bilanci, se sono buoni si approvano» ha fatto intendere ieri Zaia.

«Sono fortemente convinto che la decisione di Fabrizio Giri, rappresentante della Città Metropolitana nel Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e stimato professionista - chiosa Brugnaro - sia stata presa dopo una attenta analisi del documento di bilancio».

I RETROSCENA

Non è affatto escluso, tuttavia, che dietro al recente contrasto sul bilancio consuntivo 2019 (come per il 2018) del Porto, ci sia anche la battaglia sulle competenze relative alle aree di sviluppo cittadine: da Venezia ai Pili e al Vega, fino a Marghera tra via Fratelli Bandiera e via dell'Elettricità e, oltre, fino a Fusina, dove opera la Ro.port.Mos. Il sindaco e il presidente del Porto hanno dimostrato spesso di avere idee molto diverse sin dall'insediamento di quest'ultimo (prima per lo scontro sulla nuova piscina di Marghera e poi sui Pili), in seguito si sono avvicinati ma evidentemente non abbastanza.

M.F.

