IL RETROSCENA

BELLUNO Non un giro di lancetta. A meno di dodici ore da quando Claudio Andrea Gemme, numero uno di Anas, ha lasciato il territorio bellunese (dicendo che la firma sulle quattro varianti era questione di giorni) è stato il deputato del Partito Democratico, Roger De Menech, a rimettere in ordine le cose. «La firma del ministro Franceschini, che segue quella di Costa, c'è già da qualche giorno» ha messo nero su bianco in un comunicato stampa. Quantomeno un'azione in contropiede, quella del parlamentare (che sostiene la maggioranza di governo), se si considera che lo stato maggiore di Anas era entrato nella sala della Magnifica comunità del Cadore proprio per riferire sullo stato delle quattro varianti. Le stesse diapositive presentate ai sindaci dicono che: «Per gli interventi di miglioramento della viabilità di accesso all'abitato di Cortina, l'attraversamento dell'abitato di Valle e quello di San Vito di Cadore sono stati emessi i pareri Ctvia (Commissione tecnica) e i pareri Mibac (Ministero beni e attività culturali) propedeutici al decreto Via. Per l'attraversamento di Tai è stato emesso solamente il parere Ctvia».

LA TEMPISTICA

«Il ministro - scrive, invece, De Menech - ha confermato di aver controfirmato nei giorni scorsi i quattro decreti di Valutazione dell'Impatto Ambientale per le varianti di Tai di Cadore, Valle di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo. La firma segue quella del ministro dell'Ambiente Costa e conclude il lungo iter burocratico di autorizzazione per le opere». Insomma il via libera (inclusa la firma del dicastero dell'Ambiente) c'era già. Almeno da qualche giorno. La sostanza comunque non cambia. Gemme davanti ai sindaci aveva detto di attendere le firme (che secondo De Menech già c'erano) entro il mese di agosto. Si tratta, a conti fatti, solo di trenta giorni di anticipo su un ruolino di marcia in ritardo di almeno tre anni.

PROSSIMO PASSO

«L'adeguamento, il potenziamento e la messa in sicurezza della viabilità provinciale - prosegue De Menech - sono un tassello importante per i Mondiali di Sci del 2021 e per le Olimpiadi del 2026. Tra ferrovia, strade e banda larga, sulle infrastrutture complessivamente l'investimento del governo è di circa un miliardo di euro e i lavori restituiranno una rete moderna a servizio dei residenti e dei visitatori e collegamenti più rapidi con la pianura. Ora l'obiettivo è portare l'elettrificazione a Calalzo e trovare i finanziamenti per il prolungamento della ferrovia dal Cadore alla Val Pusteria».

SUL FRONTE ANAS

«Abbiamo già iniziato a lavorare sulle prescrizioni - ha assicurato Claudio Andrea Gemme davanti ai sindaci - pur senza avere in mano i decreti firmati. In questo modo ci siamo presi avanti con il lavoro. Così già a settembre possiamo convocare la conferenza dei servizi. E poi partiremo con la progettazione esecutiva». Un passaggio che Anas conta di ultimare entro il primo trimestre del 2021, avviando subito dopo le gare. Si tratta di quattro opere particolarmente articolate che hanno un valore complessivo superiore ai 142 milioni di euro. Per la complessità dei progetti, che prevedono lo sviluppo dei tracciati per buona parte in galleria con tempi di lavoro di circa 36 mesi. Gemme mercoledì a Pieve di Cadore ha promesso che saranno pronte nel 2024.

L'IMBARAZZO

«Emerge da questo retroscena che non c'è collegamento tra Anas e i ministeri - spiega il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina - e questo è sicuramente grave. Io ho verificato con Gemme ed Anas che c'è la volontà di fare le cose ma i poteri commissariali che vengono dati ad Anas e quindi a Gemme non gli permettono di accelerare i tempi quanto vorrebbero. Lui deve sempre passare per il ministero e lì probabilmente le cose si rallentano. In ogni caso bene che ci siano le firme ma noi sindaci, arrivati a questo punto, abbiamo bisogno di vedere le ruspe. Dopo la firma dei decreti c'è la progettazione esecutiva, poi si torna al Ministero per la verifica che siano recepite le osservazioni. A quel punto c'è l'ulteriore firma e il bando di gare. Solo dopo arrivano le ruspe, il momento che i tecnici chiamano consegna lavori. Ecco, quello è il momento che noi aspettiamo.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

