LE PROVVISTE

BELLUNO Cassiere con i guanti in lattice, carrelli pieni, scaffali dedicati agli igienizzanti per mani, alcol, sapone igienizzante, guanti usa e getta completamente vuoti. È l'effetto coronavirus e la conseguente allerta che vige da alcuni giorni anche nel Bellunese. «L'Amuchina igienizzante per le mani manca dai nostri scaffali da sabato - spiegano al supermercato A&O di piazza Martiri a Belluno -. L'abbiamo ordinata subito, ma al momento non arriva nulla. Ripeteremo l'ordine con la speranza di avere un rifornimento al più presto, anche perché è richiesta anche dai bar della piazza, che intendono lasciarla su banchi e tavoli a disposizione dei clienti». Qualche cassiera pur dotata di guanti in lattice, chiede al cliente se ha il permesso di sistemare il resto direttamente sulle mani del cliente. Insomma ormai anche a Belluno si sta sfiorando la psicosi collettiva.

A FELTRE

Quasi si fosse alla vigilia della fine del mondo, gli scaffali dei supermercati si stanno svuotando alla velocità della luce. La paura del Corona virus ha indotto molti cittadini a farsi la scorta alimentare. Di pasta, ad esempio. Tant'è che tra domenica e ieri lunedì le mensole di più di un negozio cittadino comparivano desolatamente vuote. «Non credevo ai miei occhi - afferma Claudia Zannol - quando l'altra sera mi sono recata, come spesso faccio di domenica, a fare la spesa di famiglia della settimana. In uno dei principali supermercati della città - il Famila - gli scaffali della pasta, tutt'altro che piccoli, erano quasi vuoti. Erano rimaste solo alcune confezioni dei formati più infelici: mi son dovuta adeguare a ciò che c'era. Evidentemente, nell'inconscio, spaventata anch'io di qualcosa che non so spiegare». Ma anche l'acqua è andata a ruba in questi giorni. «Anche questo prodotto, nelle tipiche confezioni da sei bottiglie - sottolinea Zannol - era quasi finito. E pure io, quindi, mi sono sentita quasi in dovere di acquistarne due pacchi. Metti mai che chiudano i negozi, ho pensato». Alla necessità di farsi la tipica scorta settimanale, quindi, si è unito il desiderio di avere qualcosa di più. Temendo che l'ordinanza regionale che prevede lo stop alle scuole possa includere magari, nei prossimi giorni, anche i negozi. (rg)

