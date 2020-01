LE PROVE

VENEZIA Le prove vere del Mose inizieranno a Chioggia. «Lì cominceremo ad alzare le prime paratoie con il mare agitato, per vedere come si comportano» annuncia l'ingegner Alessandro Soru, direttore dei cantieri del Mose. «Lì stresseremo bene il sistema» aggiunge, con una battuta, l'ingegner Davide Sernaglia, responsabile delle operazioni di sollevamento. Portato a casa un altro test di sollevamento senza intoppi, ieri, a San Nicolò, sono gli ingegneri di Comar a spiegare quella che sarà la seconda fase delle movimentazioni delle barriere, con test per ora limitati a 4 delle 18 paratoie di Chioggia, ma finalmente in condizioni difficili. Vento forte, mare grosso, eventuali alte maree: si approfitterà delle condizioni meteo peggiori per mettere alla prova le dighe mobili.

PROVE TRANQUILLE

Finora i test erano serviti a testare le strumentazioni del Mose e a tenere in movimento gli impianti. In questa tipologia rientravano anche il sollevamento di ieri a San Nicolò e quello di dicembre a Malamocco. In entrambi i casi era la prima volta che veniva sollevata l'intera schiera, ma senza particolari difficoltà. E ieri, in effetti, a San Nicolò, l'acqua era praticamente piatta. «Abbiamo scelto una giornata di fatto senza corrente - spiega Sernaglia - perché dobbiamo rodare la macchina». Test di questo tipo continueranno, con una cadenza di uno ogni mese e mezzo per barriera. «Servono per movimentare gli impianti, azionare le valvole, pulire le linee» aggiunge Soru. Tutti programmati, in accordo con la Capitaneria di Porto, indipendentemente dalle condizioni meteo. Il prossimo è già fissato per la prossima settimana, il 21 e 22 gennaio a Chioggia, mentre il 3 marzo tornerà ad alzarsi la barriera di San Nicolò.

L'APPUNTAMENTO A CHIOGGIA

Per Chioggia sarà la prima volta che verrà movimentata l'intera barriera anche se la Capitaneria di Porto, in questo caso, ha imposto di spalmare il lavoro su due giorni, sollevando prima una metà della schiera, poi l'altra. Questo per non fermare i pescherecci che transitano per questa bocca di porto. La conca di navigazione, infatti, che dovrebbe garantire la navigabilità anche con il Mose chiuso, non è ancora ultimata. «Le porte sono in lavorazione, contiamo che i lavori siano ultimati per fine anno» spiega Soru. Ed ecco la scelta di lasciare metà bocca aperta.

LA FASE DUE

Sempre a Chioggia inizierà anche la fase due dei sollevamenti, quella in condizioni meteo avverse. Il Consorzio ha già chiesto alla Capitaneria un'ordinanza aperta che gli consenta di organizzare i test, tutte le volte che si presenteranno le condizioni meteo adatte, con un semplice preavviso di 48 ore. Il tratto di mare interessato sarà comunque limitato. Le quattro paratoie che saranno messe alla prova sono le prime dal lato di Chioggia. La finestra chiesta alla Capitaneria dovrebbe durare fino ad aprile e l'obiettivo dei tecnici di Comar è quello di sfruttare tutte le condizioni meteo avverse. Siamo in un periodo in cui le acque alte sono rare, ma non impossibili. Quel che interessa ai tecnici è avere almeno del mare grosso per testare il comportamento delle paratoie in condizioni simili a quelle che dovranno fronteggiare alla prova dei fatti.

LA VERA PROVA

Ovviamente quattro paratoie di una schiera di 18, che a sua volta fa parte di un sistema costituito da 78 dighe che si devono muovere insieme, sono solo un primo passo. Quello successivo, e determinante, sarà il sollevamento di tutte e quattro le schiere contemporaneamente. Potrebbe avvenire già quest'estate, che però non è stagione d'acqua alta. La vera prova pare destinata ad essere rinviata all'autunno. (r.br.)

