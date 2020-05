LE PROTEZIONI

BELLUNO Centocinquanta occhiali protettivi donati ai medici dell'ospedale di Belluno da Cidi per sostenere la lotta al Covid-19. Anche questa storica azienda di Segusino che opera nel campo dell'eyewear si è messa al lavoro per riconvertire la propria produzione. «Non potevamo restare fermi senza fare niente così abbiamo iniziato a lavorare a pieno ritmo per realizzare un nuovo modello, diverso da quelli che solitamente produciamo. Un occhiale protettivo contro il Covid-19», racconta Valeria Coppe. «Abbiamo voluto, con i nostri occhiali, sostenere i medici che da mesi lavorano senza sosta nella lotta contro il virus», prosegue Coppe. Ad accoglierli alla Uls 1 c'era il direttore sanitario, Giovanni Maria Pittoni e il direttore Funzione ospedaliera, Raffaele Zanella (foto) che insieme al primario dello Pronto soccorso, Luisa Borella Primario hanno ricevuto le 150 montature date in donazione al San Martino e ai suoi medici. C'è una grande richiesta di dispositivi di protezione e il mercato fatica a stare al passo, così Cidi si è messa all'opera per convertire la propria produzione e lavorare a pieno regime a questo progetto. Gli occhiali protettivi hanno ottenuto la certificazione En 166-2001, che ne garantisce la sicurezza e protezione. Le montature sono state prodotte in Grilamid Tr90, un materiale di sintesi impiegato nell'occhialeria di alta gamma. Inoltre è stata studiata una montatura che sia resistente e confortevole per chi la dovrà indossare anche per svariate ore. Grazie al nasello in gomma, che si adatta alla forma del viso e alla loro leggerezza (pesano soltanto 24 grammi) questi occhiali sono avvolgenti e comodi. Le lenti sono resistenti agli urti e sterilizzabili.

