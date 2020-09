LE PROTESTE

TREVISO Migliaia di reclami hanno affossato la prima versione delle nuove graduatorie provinciali usate per nominare i supplenti. Ecco perché ad oggi nelle scuole mancano ancora oltre 1.500 insegnanti. Molti punteggi erano sbagliati. Adesso sono stati rivisti. I prof mancanti dovrebbero arrivare per la fine di questa settimana. Ma l'ufficio scolastico di Treviso deve ancora pubblicare le convocazioni. E così i tempi potrebbero pure allungarsi fino a dopo le elezioni del 20 e 21 settembre. Le scuole non se la sono sentita di far firmare i contratti annuali sulla base di graduatorie non riviste. Nessuno ha voluto correre il rischio di doverli poi rompere. La conferma arriva da un messaggio che Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, ha inviato agli istituti trevigiani.

IL MESSAGGIO

«Purtroppo la notevole mole di errori riscontrata nelle graduatorie provinciali per le supplenze, che ha portato a migliaia di reclami, ha indotto le scuole a rivedere molte valutazioni per evitare di ritrovarsi a dover risolvere gran parte dei contratti dopo averli stipulati è la sintesi della comunicazione alla luce di ciò, molte scuole hanno rivisto le varie posizioni degli aspiranti in graduatoria». E ci sono ancora dei dubbi sul fatto che ora siano totalmente in ordine. L'ufficio scolastico di Treviso ha lavorato fino a notte per riordinare le gerarchie. Adesso la palla passerà alla piattaforma informatica per assegnare le supplenze nei vari istituti in modo automatico. Si auspica che l'algoritmo non faccia sorgere altri problemi. «Spero che questo ritardo iniziale consenta almeno di evitare di dover rifare gran parte dei contratti», conclude Sardella. Ma la convocazione per i supplenti, ad oggi, non è ancora arrivata. Senza contare che mancano pure diversi collaboratori scolastici. Non è una cosa da poco. In tutto ciò le scuole navigano a vista. Gli istituti hanno anche chiesto 700 insegnanti in più proprio per l'emergenza Covid. Se ne parlerà forse in ottobre. Al momento sono costretti a seguire un orario ridotto perché mancano i supplenti indispensabili. «L'orario provvisorio in forma ridotta sarà proposto per le prime due settimane spiegano ad esempio da liceo scientifico Da Vinci anche in ragione della necessità di giungere al completamento dell'organico dei docenti». La speranza è che non si vada oltre alla fine di settembre.

IL NODO

E se per migliaia di bambini in tutta la Marca ieri è cominciato un nuovo anno scolastico tra i banchi, tanto atteso dopo la brusca interruzione della scorsa primavera, altrettanto non è stato assicurato ai piccoli con disabilità. Dalle scuole dell'infanzia a quelle medie e superiori, il problema riguarda la mancanza degli insegnanti di sostegno, a cui l'Ufficio scolastico regionale non aveva a ieri ancora assegnato il monte ore. A farne le spese è stato Francesco, un bambino di Carbonera affetto da autismo che frequenta l'istituto Cesare Battisti di Vascon. «Milioni di bambini sono tornati a scuola, mio figlio invece non ha potuto farlo. nell'anno del Covid, dopo sei mesi di vuoto formativo, un insegnante per lui non c'è» ha spiegato la mamma. Nonostante i genitori da settimane avessero richiesto delucidazioni, il piccolo ieri è dovuto rimanere a casa: «Mi è stato detto che all'apertura avrei potuto portarlo, ma che poi saremmo dovuti tornare a casa perché non c'era nessun insegnante per affiancarlo aggiunge la donna Per risparmiargli la pena di vedere tutti i compagni in classe e soltanto lui escluso non ci ho nemmeno pensato. A più riprese abbiamo cercato di avvisare il Provveditorato e non abbiamo mai ricevuto risposta. Il dirigente scolastico dice di non avere il potere di assumere nessuno. È da quando Francesco va all'asilo che mi sento dire che le scuole sono allo stremo, ma questo problema non può ricadere sulla testa di mio figlio». Le conseguenze su bimbi dal fragile equilibrio sono pesanti: «Lui non può cambiare insegnante di sostegno ogni anno, ha conseguenze gravi sulla sua salute, si fa del male, smette di mangiare. La scuola e la possibilità di imparare dovrebbero essere diritti di tutti ma, ancora una volta, si dimostra che gli ultimi restano ultimi», conclude la mamma.

Mauro Favaro

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

