Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIUDINE «È una questione di sicurezza, per i cittadini e per gli operatori. Io, se non c'è l'infermiere, non vado a vaccinare a domicilio. Andrò in struttura volentierissimo, dove c'è un'organizzazione messa in piedi dall'Azienda con cui collaboriamo ben volentieri». Stefano Vignando, segretario Snami (sindacato che non ha firmato l'intesa regionale), è lapidario. «In comitato aziendale ci è stato illustrato il protocollo...