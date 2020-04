Le prossime saranno settimane decisive per il destino della nostra città. Fondamentale sarà la collaborazione tra tutti, soprattutto tra le istituzioni che hanno il dovere di far ripartire una società annichilita da un'emergenza sanitaria straordinaria. E per farlo serve che tutti gli attori che hanno un potere decisionale per qualche tempo mettano da parte aspirazioni e calcoli politici per il bene di un'intera comunità. Parto da questa considerazione per commentare i commenti (chiedo scusa per la ripetizione) allo sfogo, se cosi lo si vuole definire, del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro venerdì scorso. Nella sua consueta diretta si era lamentato per l'ennesima ordinanza presentata ai media e messa in atto nel giro di poche ore. Il sindaco di una città rappresenta il terminale di tutto quello che viene deciso a livello centrale. Deve per forza di cose essere parte di un ingranaggio che in una fase come questa non dovrebbe presentare alcun intoppo. E invece ancora una volta per motivi a me oscuri, la città si è ritrovata a dover apprendere dai media alcuni aspetti di un'ordinanza, l'ennesima, che riapriva alcune attività che fino al giorno prima erano assolutamente vietate. Chiunque avrebbe perso la pazienza. E la reazione di un uomo corretto come Brugnaro mi conferma che la politica è fatta da uomini. Chi adesso vuole soffermarsi solo a questo aspetto fa un doppio errore: sottovalutare la mancanza di collaborazione tra enti e sopravalutare gli effetti del fai da te. Basta parlare con i commercianti, i lavoratori autonomi, i possessori di partita iva, i dipendenti di aziende comunali, di trasporto, di gestione dei rifiuti, degli operatori legati alla fileria turistica, dell'unica Casa da gioco in attivo in Italia, basta parlare con queste persone per capire come la confusione regni sovrana. I segnali di possibili speculazioni a Venezia stanno già arrivando chiari. Quindi un richiamo forte a collaborare è amore verso la propria città. A prescindere.Guai se nei prossimi mesi facessimo prevalere alchimie partitiche rispetto al duro compito che ci aspetta. Perché se lentamente si sta uscendo dall'emergenza sanitaria, quella economica e sociale sarà una salita durissima da affrontare. Ci sarà tempo e modo per la campagna elettorale, ci si potrà confrontare sui fatti, sulle cose da fare, su quelle (e sono tante) già realizzate. E chissà come sarà giudicato l'atteggiamento dei parlamentari eletti nel nostro territorio, soprattutto di quelli vicini all'area di Governo. In questi due mesi abbiamo visto un sindaco tutti i giorni sul fronte e loro seduti con l'atteggiamento di chi dice: vediamo come se la cava. No, mi dispiace cari amici no. La città aveva e ha bisogno anche di voi. Per tornare a vivere. Per le battaglie elettorali vedremo.

*Consigliere comunale F.I.

