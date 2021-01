LE PROSPETTIVE

VENEZIA La data a cui guardare è l'1 febbraio. Una settimana ancora, quindi, e per il Veneziano si potrebbe iniziare a parlare di un'inversione di tendenza nei contagi che diventa reale con un'inversione di rotta nel modo di affrontare la pandemia, approcciando, lentamente, alla normalità.

Lo dicono i numeri (ne parliamo a fianco) che sono lì a dimostrare come l'avanzata del coronavirus sia in costante diminuzione da settimane in tutti i suoi aspetti, deceduti a parte. E il calo lo si tocca con mano nelle strutture ospedaliere, nelle case di riposo e nell'avanzare dei vaccini. Ospedali, Rsa e sieri anti-virus sono i tre corni di una ripresa che proprio dal primo febbraio dovrebbe cominciare.

GLI OSPEDALI

Finora si era vissuto in Fase 5, con tutti gli sforzi concentrati nel contrasto alla pandemia ma adesso che i posti letto si stanno liberando - sia nei reparti per acuti sia in quelli non acuti - le Aziende ospedaliere del Veneziano stanno ripensando l'ennesima trasformazione di quest'era di pandemia e che dovrebbe portare alla ripresa di alcune attività ordinarie di chirurgia, sospese con la marcia pesante del Covid-19 e ora sul punto di tornare in agenda.

E se Jesolo ha chiuso un reparto Covid, lo stesso ha fatto l'altro giorno l'Angelo di Mestre. Questo mentre nelle strutture di Venezia, il Civile, ma anche di Chioggia e Mirano si stanno cominciando a riorganizzare gli spazi per concentrare i posti letto Covid in un'unica area e così rendere liberi i reparti. Un'operazione coordinata a livello regionale che ciascuna Azienda sanitaria porta avanti via-via che vengono liberati i posti letto occupati da pazienti affetti da coronavirus.

L'obiettivo finale è di riportare come prima - in tutte le strutture sanitarie dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Ulss 4 Veneto orientale - i posti letto e i servizi, riprendendo l'attività di prenotazione e di recupero delle prestazioni sospese a causa della pandemia.

LE CASE DI RIPOSO

Con quasi il 100% degli anziani aventi diritto vaccinati (sono stati esclusi dalla chiama per il siero gli ospiti già negativizzati) si stanno spegnendo i vari focolai accesi nelle case di riposo in questa seconda ondata di coronavirus, che per le Rsa è stata più sanguinosa rispetto alla precedente.

I dati forniti dall'Ulss 3 raccontano che dei 2.777 ospiti delle residenze, sono attualmente positivi al virus in 289: 261 in cura all'interno della stessa struttura residenziale mentre 28 sono ricoverati in ospedale. I positivi rappresentano quindi il 9,4% della platea totale degli anziani presenti nelle trentuno residenze nel territorio dell'Ulss Serenissima con un numero che, anche adesso, resta comunque superiore al picco della prima ondata, quando il massimo di pazienti positivi si era avuto il 14 aprile con il 9,05% di pazienti, cioè 349 su 3.479. C'è però un sostanziale calo anche all'interno di questa seconda ondata, sia rispetto all'apice di dicembre - quando si era superato il 13 per cento dei contagiati - sia rispetto alla scorsa settimana, quando il barometro segnava un tasso di positività al virus dell'11 per cento. Numeri crollati di colpo anche per via della campagna vaccinale che se da un lato ha immunizzato la stragrande maggioranza degli anziani, dall'altro ha visto una scarsa adesione del personale socio-sanitario fermo, in fatto di vaccini somministrati, ad una soglia poco superiore all'80%. Anche tra loro c'è un calo - più lento - dei positivi: a ieri risultavano contagiati dal nemico invisibile in 145 su 3.551, cioè il 4,08 per cento.

I VACCINI

Ancora l'1 febbraio. Per i giorni di inizio mese, infatti, è stato fissato l'avvio della campagna vaccinale sugli anziani. In settimana è attesa nella farmacia dell'Angelo di Mestre una nuova dose di vaccini Moderna, indicati dalla Regione come i vaccini che dovranno essere utilizzati per la campagna di immunizzazione sociale.

Le Ulss stanno aggiornando i piani vaccinali alla luce della nuova indicazione della Regione che ha ampliato la platea delle persone da vaccinare facendo iniziare la campagna dagli over 75, e non più dagli over80. La riorganizzazione scende a compromessi con la scarsità delle dosi di Moderna, tenendo conto che come per Pfizer, servono due inoculazioni e quindi i sieri scarseggiano. A proposito di Pfizer, si aspetta una nuova fornitura per i richiami ai medici agli anziani delle Rsa. Arriverà, ma ridotta.

Nicola Munaro

