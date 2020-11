LE PROSPETTIVE

CORTINA «Confidiamo di aprire i nostri impianti per Natale». Marco Zardini, presidente del consorzio esercenti funiviari di Cortina, San Vito, Auronzo e Misurina, riassume così le aspettative della categoria, per l'avvio di una stagione dello sci che sarà inevitabilmente travagliata, a causa della diffusione della pandemia Covid-19. In quanto al ponte festivo di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, di inizio dicembre, manca ancora l'ufficialità, ma ormai c'è una certa rassegnazione, sulle decisioni che potrà assumere il governo nazionale, sulle ordinanze regionali. «Aspettiamo di vedere i protocolli sanitari da adottare sugli impianti aggiunge Zardini vedremo cosa deciderà il governo dopo l'attuale scadenza del 3 dicembre, ma sono fiducioso che alla vigilia di Natale si possa lavorare. Naturalmente dovremo gestire i Decreti del presidente del consiglio dei ministri; c'è poco da inventare. Ci adegueremo alle disposizioni».

LE CONTROMISURE

Sulle modalità del lavoro ci sono già alcune idee chiare: «Stiamo facendo tutto il possibile per evitare le code alle casse, per l'acquisto degli skipass. Sono questi gli assembramenti di persone più numerosi e più lenti da smaltire. Per questo vogliamo agevolare il più possibile l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti online, da casa, in modo che lo sciatore possa arrivare, scendere dall'auto, calzare scarponi e sci e partire subito. Bisognerà inoltre mantenere le distanze fra le persone, nell'accesso agli impianti, e le altre disposizioni, la mascherina sul volto, il gel per le mani, che ha comunque una rilevanza relativa, per chi porta i guanti da sci. Vedremo inoltre di far girare gli impianti alla massima velocità prevista, per limitare ancora di più le code all'ingresso».

APRES SKI

Lo sciatore pratica lo sport da solo, durante la discesa, ma trova momenti di assembramento nei locali di ristori, nei rifugi: «Quest'anno certamente non si potrà proporre l'apres ski, la festa in musica, alla base degli impianti commenta Zardini ma comunque è un fenomeno assai poco diffuso a Cortina. Non è come in certe località dell'Austria, dove è uno dei principali motivi di attrazione. Nei rifugi si dovrà comunque gestire l'accesso alle aree». Renzo Minella dirige il comprensorio sciistico delle Tre Valli, a Falcade, ed è presidente per il Veneto della Associazione nazionale esercenti funiviari: «Stiamo aspettando il confronto sui protocolli da adottare per la pratica dello sci, nell'inverno che sta per iniziare. Giovedì sarà visto nella conferenza Stato / Regioni. Dopo bisognerà comunque attendere il vaglio da parte del governo nazionale e del Comitato tecnico scientifico che si occupa della pandemia Covid-19».

OBIETTIVO NATALE

Sui tempi di avvio della stagione, Minella concorda: «La nostra strategia ormai è quella di puntare ad aprire per Natale, se ce lo concederanno. Facciamo un passo alla volta: intanto aspettiamo di vedere i contenuti del nuovo Dpcm del governo Conte, che seguirà quello attualmente in vigore, in scadenza il prossimo 3 dicembre».

