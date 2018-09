CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PROPOSTEVENEZIA Un sistema di «accessi ad orario» per regolare i flussi, insieme ad una difesa più generale della «lentezza» di Venezia: sia per i tempi che i visitatori devono dedicarle, ma anche per la velocità dei mezzi d'acqua che deve rallentare. Il tutto da studiare insieme a operatori e categorie. Eccola l'ultima ricetta del sindaco Luigi Brugnaro per Venezia. All'indomani delle esternazioni dei vari ministri sui problemi della città, Brugnaro è tornato ieri a parlare di accessi, moto ondoso, progetti vari per il prossimo...