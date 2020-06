LE PROPOSTE

PADOVA Un milione e seicentomila euro per rilanciare i negozi attraverso progetti di sostegno targati Confesercenti e Cescot Veneto. Le prime due iniziative, che coinvolgono già 5mila imprese, sono state presentate ieri nella sede di via Savelli. Sono state create due piattaforme on-line Qui6alsicuro e Veneto, noi ci siamo: la prima è dedicata alla ripartenza degli esercizi commerciali e turistici nel rispetto delle disposizioni in vigore per garantire la sicurezza, la seconda invece dà visibilità a negozi e attività che offrono consegne a domicilio e puntano sul welfare aziendale.

«Se da un lato l'aspetto sanitario migliora - afferma Maurizio Francescon, direttore Confesercenti Veneto Centrale dall'altro quello economico peggiora. I segnali sono preoccupanti soprattutto per il mondo delle piccole imprese che lavorano molto nel mercato interno. Gli effetti negativi sono attesi da agosto in poi. Le misure di sostegno offerte dal governo si dimostrano insufficienti, sia punto di vista burocratico che di accesso al credito. Sotto i 25 mila euro, solo tre richieste di indennizzo su dieci vanno a buon fine in provincia di Padova. Dal 18 maggio hanno riaperto tutte le attività di commercio al dettaglio e i pubblici esercizi ma si segnalano perdite dal 30 all'80%. Negli ultimi mesi abbiamo visto una riconquista del settore alimentare soprattutto con i negozi di vicinato. I commercianti che hanno saputo attrezzarsi con acquisti su appuntamento e vendita a domicilio, mettendo in campo la loro professionalità e fiducia, sono riusciti a raddoppiare il loro volume d'affari».

Secondo i dati Confesercenti, un po' per scelta e un po' per necessità, sette consumatori su 10 a Padova hanno scelto i negozi di vicinato durante il periodo di emergenza Coronavirus.

LE RISORSE

«Utilizzeremo le risorse della Regione Veneto destinate ai distretti del commercio per muoverci su due filoni aggiunge Francescon . Con la piattaforma Qui6alsicuro garantiremo gratuitamente a tutti gli esercizi una certificazione di sicurezza. Perché se è vero che è diminuita la paura del contagio, è altrettanto vero che il pericolo continua ad esserci. Con la piattaforma Veneto, noi ci siamo l'obiettivo è lavorare sull'economia di prossimità e welfare territoriale attraverso il digitale e la rete. Stiamo coinvolgendo un buon numero di commercianti e i manager dei distretti stanno promuovendo l'iniziativa». Veneto, Noi ci siamo! è sviluppato da Innova Srl in collaborazione con Ente Bilaterale Veneto e del Fvg creato per supportare le imprese commerciali, i servizi e la ristorazione in questo periodo delicato. Collegandosi al sito si possono visualizzare sulla mappa tutte aziende che garantiscono servizi innovativi come l'acquisto online di prossimità, il welfare aziendale, buoni smart e voucher sociali. «E' una vetrina che mira ad aggregare una serie di informazioni - spiega Marco Palazzo, direttore Ente Bilaterale Veneto -. Abbiamo iniziato la mappatura, cliccando sulla singola attività è possibile vedere 4 pulsanti a seconda delle modalità attraverso il quale il commerciante riceve ordini. Altre notizie utili riguardano i buoni di welfare aziendale, il desiderio è che vengano spesi nei negozi di vicinato. Lo stesso vale per i voucher. L'obiettivo dare maggiore visibilità ad esercizi del territorio e dare un servizio al cittadino». Qui6alsicuro è stato elaborato da Medi K con il supporto tecnico di Kne, azienda di servizi informatici con competenze specifiche rivolte al mondo della formazione.

COME FUNZIONA

«Garantisce un approccio sistematico in sei mosse per affrontare a 360 gradi la ripartenza degli esercizi commerciali e turistici nel rispetto della massima sicurezza - spiega Francesco Dotta, di Knowledge Networks Engineering -. E' rivolto a negozi e commercio al dettaglio, ambulanti e mercati, pubblici esercizi e ristorazione, uffici e servizi alla persona, strutture ricettive. Si va dalla registrazione gratuita alla risposta personalizzata. Dal supporto nell'attuazione di tutti gli aspetti del protocollo normativo, alla formazione mirata per i titolari e i collaboratori. Fondamentale è l'elaborazione di tutti i materiali informativi e di promozione necessari per consentire all'impresa di guadagnare visibilità e riconoscibilità del brand. Ultimo passo è una checklist che darà modo di ricevere un'attestazione di conformità».

