Alberto Brambilla*

Com'era prevedibile la riforma fiscale, al pari di quella sulle pensioni, è diventata il nuovo scenario per confermare due tendenze assai pericolose per il futuro del nostro Paese e soprattutto per la coesione sociale: l'affermazione che noi politici o sindacati ci siamo e la seconda: siamo noi i paladini che difendono i vostri interessi, ergo votateci. Insomma, una spasmodica ricerca del consenso elettorale o di tessera e l'affermazione dell'esistenza in vita. Non importa se per ottenere questi risultati si facciano affermazioni non veritiere e proposte non sostenibili ma solo slogan, formule logore e suggestioni molto più attente alla sonorità dei messaggi e agli applausi che ricevono piuttosto che ai loro contenuti concreti, che però hanno l'effetto di scatenare tra la popolazione l'astio, la rabbia e stati d'animo negativi nei confronti di altri concittadini con grave rischio per la pace sociale. Per quanto riguarda la pseudo riforma fiscale proposta dai partiti, la protesta, emersa nel corso della manifestazione sindacale a Roma, è incentrata sul fatto che i redditi sotto i 15.000 euro annui lordi non abbiano ottenuto benefici fiscali.

