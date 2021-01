LE PROBLEMATICHE

MIRANO La Cgil lancia l'allarme sull'Ipab Luigi Mariutto: contagi e situazione occupazionale i temi che preoccupano il sindacato, in particolare attorno si cosiddetti posti letto freddi, cioè quelli non occupati causa Covid. «E' una complicazione di tipo economico non da poco spiegano per la Fp-Cgil di Venezia Cristina Bastianello e Chiara Cavatorti - questi posti determineranno difficoltà, perché i ristori della Regione non sono sufficienti e a fronte di questa situazione temiamo che possano verificarsi ricadute negative sul piano occupazionale». Oggi il Mariutto occupa 140 dipendenti diretti dell'Ipab a cui si aggiungono 120 dipendenti di cooperativa che gestisce un intero nucleo. «Lavoratori che - spiegano Bastianello e Cavatorti - al pari della sanità, sono da mesi in trincea ad affrontare l'emergenza, ma che non si sono visti riconoscere alcun premio». A questo si aggiunge la situazione contagi, che non ha risparmiato neanche la casa di riposo miranese: «La struttura - proseguono le due sindacaliste - ha contato 28 vittime a causa del Covid: è legittima la necessità di capire se tutte le azioni necessarie al contenimento dei contagi siano state attuate correttamente e se il personale è stato adeguatamente protetto». Per il direttore generale dell'Ipab Franco Iurlaro: «A dicembre i decessi sono stati 29, nessuno classificato per Covid' ma in parte con Covid', in persone decedute per la loro fragilità e patologie. Al culmine della crisi vi erano 60 anziani non autosufficienti positivi al virus su 264 posti letto accreditati, ricoverati nei due nuclei isolati in zona rossa e non tutti sintomatici, inoltre vi erano 30 operatori positivi (di cui circa la metà per contatti familiari e non in servizio) in quarantena a casa. Ad oggi abbiamo 16 anziani positivi e 11 operatori ancora a casa e parallelamente si attestano come Covid free' tre residenze su 4. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, il bilancio 2020, nonostante il Covid, chiuderà senza allarmanti criticità e i cosiddetti posti freddi' peseranno sulla gestione 2021, il cui bilancio di previsione è in valutazione insieme a un piano di rientro da eventuali disavanzi che sarà presentato alla Regione. Sul tema personale, il Mariutto ha avviato, assieme all'Ipab Riviera del Brenta di Dolo, il concorso pubblico per assumere infermieri, vera carenza del momento a cui ci sta facendo fronte con personale temporaneo e dell'Ulss». Per finire il piano vaccini: «E' stato effettuato regolarmente - spiega Iurlaro - ed entro il 9 febbraio saranno conclusi i richiami: 140 vaccinati tra i lavoratori, 105 tra gli ospiti, esclusi i positivi e i negativizzati o per altri motivi clinici».

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA