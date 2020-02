LE PRIORITÀ

BELLUNO «La montagna dovrà avere un Fondo nazionale dotato di 100 milioni di euro l'anno. Oggi sono 20 milioni, in diversi fronti di finanziamento. È molto importante questo impegno del Ministro Boccia, espresso agli Stati generali della Montagna, per avere un unico Fondo Montagna. È la strada giusta che il Parlamento, dopo le mozioni approvate all'unanimità da 524 Deputati martedì, non potrà non percorrere. I Comuni con Uncem sostengono questa impostazione data dal Ministro». Ad affermarlo Marco Bussone, leader dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani.«Importante la richiesta netta di investimenti fatta a imprese come Anas, presente a Roma con il Presidente Gemme. Il modello di attuazione è quello messo in campo con i Comuni, attraverso Uncem, da Poste Italiane. Un patto nuovo, diverso dal passato. Per Anas, le telco, Rfi, Enel. Dove non c'è mercato, devono investire le Aziende dello Stato. Evitando però il caos e i ritardi che stiamo registrando sui territori per quanto riguarda il Piano banda ultralarga. Incontrando il Ministro Pisano - prosegue il presidente Bussone - ho chiesto di dare una netta accelerazione ai lavori del Piano banda ultrlarga, per arrivare a scrivere insieme un'Agenda digitale per la Montagna. Strada giusta, la vogliamo percorrere». L'altro tema su cui si è soffermata l'Uncem, a cui sono iscritti anche molti comuni del bellunese, riguarda l'autonomia. «Per i territori montani vuol dire mettere in moto tutti i meccanismi per eliminare le disuguaglianze. Lavoriamo sul Fondo unico per la montagna di 100 milioni di euro, oltre al fondo di 3 miliardi per fare perequazione tra aree a diversi livelli di sviluppo. Atti decisivi di un'azione che deve proseguire sui territori e parallelamente con precise scelte in Parlamento, seguendo quanto definito dalle Mozioni varate con unità di tutti i gruppi a Montecitorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA