LE PREVISIONI

VENEZIA Dai dati del Centro Maree del Comune di Venezia, nell'arco del 2019 si verificarono otto eventi di acqua alta a quota superiore a 130 centimetri, dei quali la maggior parte concentrata tra novembre (187) e dicembre. Tanto doveva essere sufficiente per allertare chi si occupa di salvaguardia sugli effetti dei cambiamenti climatici, per predisporre un programma di sollevamento del Mose che tenesse conto del rischio di episodi di alta marea sempre più frequenti.

Invece nel piano redatto lo scorso mese si prefigura uno scenario ben diverso: in base alle statistiche, si era ipotizzato che il raggiungimento di quota 130 (quota di sollevamento del Mose) avrebbe potuto verificarsi «mediamente una volta all'anno con un massimo di eventi registrati di 4 eventi per anno».

Siamo al 12 dicembre e la grande opera, dopo il test funzionale di luglio alla presenza di mezzo Governo, è già stato sollevato con scopi di salvaguardia per previsioni di una marea uguale o superiore a 130 centimetri ben tre volte in ottobre e almeno otto in dicembre, a cui si aggiunge la giornata di martedì che ha fatto registrare 138.

IL TETTO

Quindi già con il primo innalzamento di questo mese si era raggiunto il tetto di 4 eventi, previsto nel piano.

Del resto il 2020, quanto a frequenza di eventi estremi, ha già ampiamente superato il 2019 a venti giorni dalla fine dell'anno. Raffrontando questi valori con il 2018, invece, si erano registrati in effetti solo tre fenomeni sopra il 130, con una maggior incidenza di valori intermedi, non ultimo la stagnazione del livello a fine ottobre, con il passaggio del ciclone Vaia, quando anche la minima non era scesa sotto i 119 e la città era rimasta sott'acqua per oltre una giornata.

Ma è pur vero che le statistiche sono state consultate, pur pesando poco la progressione in aumento registrata a causa, evidentemente, dei mutamenti climatici.

GLI EVENTI ESTREMI

Dai dati forniti dal responsabile del Centro Maree di Venezia, Alvise Papa, si evince che la frequenza di eventi tra i 120 e i 129 cm è stata di una volta l'anno dal 1966 al 1999, e di due volte l'anno tra il 2000 e il 2019, per valori tra 130 e 139 una volta ogni due anni in entrambi i periodi. Ma solo guardando a quest'anno sono stati spiazzati tutti i valori e sono così state sballate tutte le statistiche.

Eppure basta fare un salto solo di 12 mesi per ricordare lo stato d'animo dei veneziani finiti in ammollo alla vigilia delle feste di Natale, in cui montò la polemica sulla possibilità, che pareva così lontana, di sollevare le barriere del Mose in una fase ancora prematura, che avrebbe potuto presentare più rischi che benefici.

Nel frattempo anche le previsioni per oggi hanno stabilito una quota di 130 per questa mattina alle 9, mentre domani, per ora, si scenderà a 120, livello a cui non è proprio previsto il sollevamento delle barriere mobili e quindi con il rischio che la città torni di nuovo a fare i conti con pompe idrovore e stivali. Quindi non si sa se sia meglio, paradossalmente, confidare in un peggioramento del meteo.

Intanto si è entrati in una fase congiunturale di tempo più stabile e di maggior escursione tra la massima e la minima, che consentono quanto meno di azionare le paratoie con maggior sicurezza perchè si verifica più velocemente la situazione in cui l'acqua della laguna è allo stesso livello (e decisamente accettabile) di quella del mare.

LE POLEMICHE

Nel frattempo continuano le polemiche sulla conca di navigazione sia alla bocca di Porto di Malamocco, sia di Chioggia il cui progetto di sistemazione dovrebbe finalmente tornare al vaglio del comitato tecnico amministrativo la prossima settimana.

Una soluzione che permetterebbe a gran parte delle navi di transitare in sicurezza almeno a Malamocco anche durante le operazioni di sollevamento delle dighe mobili, pesando meno sull'operatività del porto.

Un intervento di cui si parla ormai da tanti anni, poichè la porte a quest'ora dovrebbero essere ben concluse, e invece, danneggiate da una mareggiata del 2015, sono al centro di un contenzioso che dovrà appurare se si tratta di un presunto errore di progettazione iniziale, o una errata esecuzione o un mix di entrambe. E la risoluzione, nonostante se ne parlerà mercoledì prossimo, sembra ancora lontana

Raffaella Vittadello

